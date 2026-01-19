Son dakika| Mazlum Abdi zirvesinden sonra: Trump Şara ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın telefonda görüştüğü bildirildi. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

IŞİD'E KARŞI MÜCADELEDE ANLAŞMA

Şara ile Trump, IŞİD'e karşı yürütülen mücadelede işbirliğine devam etme konusunda anlaştı.

Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunacağının teyit edildiği aktarıldı.

Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine göre; görüşmede iki lider, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve bağımsızlığının korunmasının ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesinin önemini" vurguladı.

"KÜRT HALKININ HAKLARI SURİYE DEVLETİ TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

Görüşmede, her iki taraf da Kürt halkının haklarının ve korunmasının Suriye devleti çerçevesinde güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.

Görüşmede, bir dizi bölgesel konu ele alındı ​​ve Suriye'ye daha iyi bir gelecek için yeni bir fırsat verilmesinin önemi vurgulandı.

MAZLUM ABDİ ZİREVSİNİN ARDINDAN

Trump ile Şara'nın görüşmesi, Şara ve Abdi'nin bir araya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Suriye'de SDG ile Şam güçleri arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Ahmed Şara ve Mazlum Abdi başkent Şam'da bir araya geldi. Ancak görüşmeden olumlu sonuç çıkmadı.

PYD'nin başkanlık konseyi üyesi Foza Yusuf, yaptığı açıklamada, Mazlum Abdi ile Ahmed Şara arasında gerçekleşen ateşkes ve entegrasyon görüşmesinin olumsuz sonuçlandığını bildirdi.