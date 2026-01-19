Son Dakika | Mazlum Abdi - Şara görüşmesi sona erdi: "Olumsuz sonuçlandı"

Suriye'de SDG ile Şam güçleri arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Ahmed Şara ve Mazlum Abdi başkent Şam'da bir araya geldi.

Terör örgütü PYD'den yapılan açıklamada görüşmenin olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

SDG Lideri Mazlum Abdi - Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara

Rudaw'da yer alan habere göre; PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD'nin başkanlık konseyi üyesi Foza Yusuf, "Mazlum Abdi ile Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında gerçekleşen ateşkes ve entegrasyon görüşmesinin olumsuz sonuçlandığını" söyledi.

NE OLMUŞTU?

SDG ile Şam yönetimi arasında haftalarca süren çatışmaların ardından, 18 Ocak Pazar günü taraflar ateşkes anlaşması imzaladı.

Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın duyurduğu 14 maddelik anlaşma ile Fırat Nehri'nin doğusunda SDG kontrolündeki bölgelerin Şam yönetimine devredileceği açıklandı.

Söz konusu anlaşmanın maddeleri şöyle:

- Suriye Hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi ve yeniden konuşlanma için bir ön adım olarak tüm SDG askeri oluşumlarının Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi.

- Deyr ez-Zor ve Rakka valiliklerinin tam ve derhal idari ve askeri olarak Suriye Hükümetine devredilmesi. Bu, tüm sivil kurum ve tesislerin devrini ve mevcut çalışanların Suriye devletinin ilgili bakanlıkları bünyesinde kadroya alınmasını (kalıcı hale getirilmesini) sağlayan kararnamelerin derhal çıkarılması

- Haseke Valiliği'ndeki tüm sivil kurumların Suriye devleti kurumlarına ve idari yapılarına entegre edilmesi.

- Suriye Hükümeti, kaynakların Suriye devletine dönüşünü sağlamak amacıyla bölgedeki tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve gaz sahalarının kontrolünü devralacak ve koruma düzenli ordu güçleri tarafından sağlanacaktır; bu süreçte Kürt bölgelerinin özel durumu göz önünde bulundurulacaktır.

- Tüm SDG askeri ve güvenlik personelinin, gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından "bireysel" bazda Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının yapılarına tam entegrasyonu; buna göre askeri rütbeleri, mali hakları ve lojistik ihtiyaçları karşılanacaktır.

- SDG liderliği, eski rejim kalıntılarını saflarına katmaktan kaçınmayı ve kuzeydoğu Suriye bölgelerinde bulunan eski rejim kalıntısı subayların listelerini sağlamayı taahhüt eder.

- Siyasi katılım ve yerel temsilin bir garantisi olarak, Haseke Valisi pozisyonunu üstlenecek bir adayın atanmasına dair bir başkanlık kararnamesi çıkarılması.

- Kobani şehrinden ağır askeri varlığın çekilmesi, şehrin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün oluşturulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı yerel bir polis gücünün muhafaza edilmesi.

- IŞİD tutukluları ve kampları dosyasından sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğinden sorumlu güçlerin, Suriye hükümetinin bunlar üzerinde tam yasal ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi amacıyla entegre edilmesi.

- Ulusal ortaklığı sağlamak amacıyla merkezi devlet yapısı içerisindeki üst düzey askeri, güvenlik ve sivil pozisyonları üstlenmek üzere SDG liderliği tarafından sunulan aday listesinin kabul edilmesi.

- Kürt kültürel ve dil haklarının tanınmasını sağlayan ve kayıt dışı/vatansız kişiler (kimliksizler) ile önceki on yıllardan biriken mülkiyet hakları talepleri de dahil olmak üzere bekleyen hak temelli ve sivil sorunların çözümünü öngören 2026 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin memnuniyetle karşılanması.

- SDG, egemenliği ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla, Suriyeli olmayan tüm PKK liderlerinin ve üyelerinin Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasını taahhüt eder.

- Suriye devleti, bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon içinde, Uluslararası Koalisyonun aktif bir üyesi olarak terörle (IŞİD) mücadeleyi sürdürmeyi taahhüt eder.

- Afrin ve Şeyh Maksud bölgesi sakinlerinin evlerine güvenli ve onurlu dönüşüne ilişkin mutabakatlar üzerinde çalışılması.