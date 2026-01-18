SDG ile Şam anlaştı: ABD'den ilk açıklama

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'de Şam yönetimi ile SDG arasında imzalanan ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ülkelerini ve halklarını zulümden kurtarma vizyonuyla hareket eden iki büyük Suriyeli lider, tüm Suriyeliler için daha parlak bir gelecek inşa etmek amacıyla bir araya gelmiştir" diyen Barrack, "Bu anlaşma ve ateşkes; eski düşmanların ayrışma yerine ortaklığı benimsediği dönüm noktası niteliğinde bir kırılma noktasını temsil etmektedir" değerlendirmesini yaptı.

SDG İLE ŞAM YÖNETİMİ ANLAŞMAYA VARDI

Suriye'nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, SDG ile bir süredir devam eden çatışmaların ardından ateşkes anlaşması imzalandığını açıkladı.

Anlaşmayla birlikte bölgedeki çatışmaların sona ermesi beklenirken, Arap nüfusun yoğunlukta olduğu kentlerin, IŞİD hapishanelerin ve petrol sahalarının Suriye hükümetinin kontrolünde olması ifade edildi.

BARRACK: ABD TARAFLARIN ÇABALARINI TAKDİR EDİYOR

SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan ateşkesten ülkesinin memnun olduğunu belirten ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "Amerika Birleşik Devletleri; bugün varılan ateşkes anlaşmasına yönelik yapıcı çabalarından dolayı Suriye hükümetini ve Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) takdir etmekte, bu adımın yeniden tesis edilecek diyalog ve birleşik bir Suriye yolundaki iş birliği için zemin hazırladığına inanmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

"SDG'NİN ENTEGRE OLMASINI BEKLİYORUZ"

Anlaşmayla birlikte Şara'nın Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit ettiğini vurgulayan Barrack, "Cumhurbaşkanı el-Şara, Kürtlerin Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri, terörizme karşı süregelen mücadelede kararlılıkla ilerlerken; IŞİD ile mücadeledeki tarihi ortağımızın (SDG), Küresel Koalisyon'un en yeni üyesiyle (Suriye hükümeti) sorunsuz bir şekilde entegre olmasını sabırsızlıkla beklemektedir" dedi.

"Kapsamlı bir entegrasyon anlaşmasının detaylarını netleştirmeye yönelik zorlu çalışma süreci şimdi başlamaktadır" ifadelerini kullanan Barrack, "Amerika Birleşik Devletleri —IŞİD kalıntılarını yenme konusundaki hayati ulusal güvenlik çıkarlarımızı korurken ve Başkan Trump’ın cesur Orta Doğu Barış Planı’nı ilerletirken— bu sürecin her aşamasında kararlılıkla durmaktadır" dedi.

Barrack, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

"Amerika Birleşik Devletleri, IŞİD tehditlerine karşı sürdürülen bu kararlı tutumdan özellikle memnuniyet duymaktadır. Bu süreç, uzun süreli Kürt ortaklarımızın tüm vatandaşlarının haklarını ve çıkarlarını koruyan birleşik ve kapsayıcı bir Suriye'ye tam katılımını kolaylaştıracak; aynı zamanda farklı çıkar yollarını tek bir uyumlu yolda birleştirerek uzlaşma ve ulusal birlik hedeflerini ileriye taşıyacaktır."