Son dakika | Suriye'de ateşkes ilan edildi! Şara: SDG ile ilgili tüm sorunlar giderilecek

Suriye'nin Halep kentinde Suriye Demokratik Güçleri ile Şam ordusu arasında yaşanan çatışmalar, SDG bünyesindeki Arap aşiretlerinin de ayaklanmasıyla Fırat Nehri'nin doğusuna ulaşmıştı.

SDG ile çatışmalar sürerken: Barrack ve Şara arasında kritik görüşme

ŞAM'DA KRİTİK ZİRVE

Çatışmalar sürerken bugün Suriye'nin başkenti Şam'da, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile eski cihatçı HTŞ lideri ve Suriye'nin yeni hükümetinin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara arasında kritik bir görüşme yapıldı.

Toplantıya SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin de katılacağı iddia edilirken, Abdi'nin olumsuz hava koşullarından dolayı katılamadığı bildirildi.

Şara ile görüşen Macron'dan SDG'ye entegrasyon çağrısı

TOPLANTIDAN "ATEŞKES" KARARI ÇIKTI

Öte yandan Ahmed Şara, SDG ile çeşitli maddelerin yer aldığı ateşkes anlaşmasına imza attı.

Anlaşmayla birlikte bölgedeki çatışmaların sona ermesi beklenirken, Arap nüfusun yoğunlukta olduğu kentlerin, IŞİD hapishanelerin ve petrol sahalarının Suriye hükümetinin kontrolünde olması ifade edildi.

Anlaşmada şu maddeler yer alıyor:

- Suriye Hükümet güçleri ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasındaki tüm cephelerde ve temas hatlarında derhal ve kapsamlı bir ateşkes ilan edilmesi ve yeniden konuşlanma için bir ön adım olarak tüm SDG askeri oluşumlarının Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi.

- Deyr ez-Zor ve Rakka valiliklerinin tam ve derhal idari ve askeri olarak Suriye Hükümetine devredilmesi. Bu, tüm sivil kurum ve tesislerin devrini ve mevcut çalışanların Suriye devletinin ilgili bakanlıkları bünyesinde kadroya alınmasını (kalıcı hale getirilmesini) sağlayan kararnamelerin derhal çıkarılması

- Haseke Valiliği'ndeki tüm sivil kurumların Suriye devleti kurumlarına ve idari yapılarına entegre edilmesi.

- Suriye Hükümeti, kaynakların Suriye devletine dönüşünü sağlamak amacıyla bölgedeki tüm sınır kapıları, petrol sahaları ve gaz sahalarının kontrolünü devralacak ve koruma düzenli ordu güçleri tarafından sağlanacaktır; bu süreçte Kürt bölgelerinin özel durumu göz önünde bulundurulacaktır.

- Tüm SDG askeri ve güvenlik personelinin, gerekli güvenlik soruşturmalarının ardından "bireysel" bazda Suriye Savunma ve İçişleri Bakanlıklarının yapılarına tam entegrasyonu; buna göre askeri rütbeleri, mali hakları ve lojistik ihtiyaçları karşılanacaktır.

- SDG liderliği, eski rejim kalıntılarını saflarına katmaktan kaçınmayı ve kuzeydoğu Suriye bölgelerinde bulunan eski rejim kalıntısı subayların listelerini sağlamayı taahhüt eder.

- Siyasi katılım ve yerel temsilin bir garantisi olarak, Haseke Valisi pozisyonunu üstlenecek bir adayın atanmasına dair bir başkanlık kararnamesi çıkarılması.

- Kobani şehrinden ağır askeri varlığın çekilmesi, şehrin sakinlerinden oluşan bir güvenlik gücünün oluşturulması ve idari olarak Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı yerel bir polis gücünün muhafaza edilmesi.

- IŞİD tutukluları ve kampları dosyasından sorumlu idarenin ve bu tesislerin güvenliğinden sorumlu güçlerin, Suriye hükümetinin bunlar üzerinde tam yasal ve güvenlik sorumluluğunu üstlenmesi amacıyla entegre edilmesi.

- Ulusal ortaklığı sağlamak amacıyla merkezi devlet yapısı içerisindeki üst düzey askeri, güvenlik ve sivil pozisyonları üstlenmek üzere SDG liderliği tarafından sunulan aday listesinin kabul edilmesi.

- Kürt kültürel ve dil haklarının tanınmasını sağlayan ve kayıt dışı/vatansız kişiler (kimliksizler) ile önceki on yıllardan biriken mülkiyet hakları talepleri de dahil olmak üzere bekleyen hak temelli ve sivil sorunların çözümünü öngören 2026 tarihli ve 13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin memnuniyetle karşılanması.

- SDG, egemenliği ve bölgesel istikrarı sağlamak amacıyla, Suriyeli olmayan tüm PKK liderlerinin ve üyelerinin Suriye Arap Cumhuriyeti sınırları dışına çıkarılmasını taahhüt eder.

- Suriye devleti, bölgenin güvenliğini ve istikrarını sağlamak için Amerika Birleşik Devletleri ile koordinasyon içinde, Uluslararası Koalisyonun aktif bir üyesi olarak terörle (IŞİD) mücadeleyi sürdürmeyi taahhüt eder.