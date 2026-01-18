Şara ile görüşen Macron'dan SDG'ye entegrasyon çağrısı

Suriye'de yeni yönetim ile SDG arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgede kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.

Geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile görüştüğünü belirten Macron; Şara'ya çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirdiğini aktardı.

MACRON'DAN SURİYE AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron; "Bu sabah Suriye Başkanı Ahmed el-Şara ile bir görüşme gerçekleştirdim. Suriye'deki tırmanıştan ve Suriye makamları tarafından yürütülen askeri harekatın devam etmesinden duyduğumuz endişeyi kendisine ilettim" dedi.

"Kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerekmektedir" diyen Macron, SDG'nin Suriye ordusuna entegre olması gerektiğini belirtti.

Ahmed El Şara - Emmanuel Macron

FRANSA CUMHURBAŞKANI'NDAN ENTEGRASYON ÇAĞRISI

"Ayrıca, geçen Mart ayındaki görüşmeler temel alınarak, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye devletine entegrasyonu konusunda bir anlaşmaya varılmalıdır" diyen Macron, "Bu, Suriye'nin birliği ve istikrarı için elzemdir" değerlendirmesini yaptı.