Şara ile görüşen Macron'dan SDG'ye entegrasyon çağrısı
Suriye'de yeni yönetim ile SDG arasında devam eden çatışmalara ilişkin açıklama yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bölgede kalıcı ateşkes çağrısı yaptı.
Geçici Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile görüştüğünü belirten Macron; Şara'ya çatışmalarla ilgili endişelerini dile getirdiğini aktardı.
MACRON'DAN SURİYE AÇIKLAMASI
Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Fransa Cumhurbaşkanı Macron; "Bu sabah Suriye Başkanı Ahmed el-Şara ile bir görüşme gerçekleştirdim. Suriye'deki tırmanıştan ve Suriye makamları tarafından yürütülen askeri harekatın devam etmesinden duyduğumuz endişeyi kendisine ilettim" dedi.
"Kalıcı bir ateşkesin sağlanması gerekmektedir" diyen Macron, SDG'nin Suriye ordusuna entegre olması gerektiğini belirtti.
FRANSA CUMHURBAŞKANI'NDAN ENTEGRASYON ÇAĞRISI
"Ayrıca, geçen Mart ayındaki görüşmeler temel alınarak, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye devletine entegrasyonu konusunda bir anlaşmaya varılmalıdır" diyen Macron, "Bu, Suriye'nin birliği ve istikrarı için elzemdir" değerlendirmesini yaptı.
Je me suis entretenu ce matin avec le président syrien Ahmed Al-Charaa.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 18, 2026
Je lui ai fait part de notre préoccupation face à l’escalade en Syrie et à la poursuite de l’offensive conduite par les autorités syriennes.…