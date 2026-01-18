Son dakika | Şam Yönetimi Rakka’yı SDG’den aldı

Son dakika haberi... Suriye’nin geçici yönetimine bağlı ordu, Rakka’yı, terör örgütü SDG’nin elinden aldı. Ordunun, SDG'nin kontrolü altında bulunan Deyr Hafir, Meskene, Deyrizor, Tabka ve Rakka'yı ele geçirmesiyle Suriye'de harita tamamen değişti. Terör örgütüne bağlı keskin nişancıların, Rakka kent merkezinde sivil halka ateş açtığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suriye’de Şam yönetimi ile terör örgütü SDG arasındaki gerilim devam ederken Suriye’nin geçici yönetimine bağlı ordusu, Fırat'ın doğusunda SDG’nin kontrolünde yer alan Rakka’yı ele geçirdi. Ordunun, Rakka kentinde halkın ve bazı aşiret unsurlarının ayaklanmasıyla kent merkezini ele geçirdiği bildirildi.

Ordunun, Fırat Nehri hattında SDG’ye karşı düzenlediği harekat sonucunda Halep’te Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde kontrol sağlamasının ardından Fırat’ın batısında yer alan Deyr Hafir ve Meskene’ye yönelik operasyon başlatılmıştı.

DEYR HAFİR VE MESKENE DE ELE GEÇİRİLMİŞTİ!

Terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, kendilerine bağlı birliklerin Fırat’ın batısından ayrılacağı ifade edilirken sabah saatlerinde ordu birlikleri Deyr Hafir’e girdikten sonra Meskene’ye hareket etmiş ve çıkan çatışmada 4 Suriye askeri hayatını kaybetmişti.

Ordunun kontrolüne geçen Deyr Hafir ve Meskene’de halk, terör örgütü SDG'nin sembollerini yırtarak indirmiş ve Suriye Petrol Şirketi de bölgenin ele geçirilmesinin ardından El Rasafa ve Safyan petrol sahalarını devraldıklarını duyurmuştu. Aynı zamanda sağlık merkezleri de ele geçirilmişti. Devam eden harekatta Tabka kenti de, terör örgütü SDG'nin elinden alınmıştı.

suriye-001.webp

ORDU DEYRİZOR'DA DA KONTROLÜ SAĞLAMIŞTI!

Suriye’nin Deyrizor kentinde de, Arap aşiretlerinin ayaklanması üzerine ordu kentte kontrolü sağlamıştı. Aşiretler, Deyrizor’un güney ve orta kesimlerinin ardından kuzey yönünde ilerleyerek Rakka ve Haseke sınır hattına kadar uzanan bölgeleri de kontrol altına almıştı.

Kontrol altına alınan yerleşim yerleri arasında Muheymide, Suveydan el-Cezire, Murad, Gıranic, Et-Tayyane, El-Cerzi, Hatla, El-Huseyniyye, Halebiyye Meydanı, El-Bağur, Elbu Bedran, El-Bahra, Es-Suse, Ebu Hardub, Eş-Şenan, Denec, Zeyban, Havaic, Şehil, Busayra, Subha, Dehla, Cedid Bekkara, Huşam, Mazlum, El-Hisan, Cefra sahası, Huvayic Bumasa ve Sava yer aldı.

harita.png

HARİTA DEĞİŞTİ!

Suriye'de Deyrizor'un SDG’nin elinden alınmasıyla birlikte harita değişti. SDG'nin Ayn-ul Arab ve Kamışlı-Haseke bağlantısı kesilmek üzere.

rakka.png

SDG RAKKA’DA HALKA ATEŞ AÇTI

Arap aşiretlerinin ayaklanmasıyla ordu tarafından ele geçirilen Rakka’da, terör örgütü SDG mensubu keskin nişancılar, kent merkezinde sivilleri hedef aldı.

Suriye resmi haber ajansı SANA'da yer alan haberde, terör örgütüne mensup keskin nişancıların ateş açması sonucunda 2 sivilin hayatını kaybettiği, en az 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

