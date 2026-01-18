SDG ile çatışmalar sürerken: Barrack ve Şara arasında kritik görüşme

Yayınlanma:
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara ile bir araya geldi. Görüşmede; Suriye ordusu ile SDG güçleri arasındaki çatışmalar ele alındı.

Suriye ordusunun SDG idaresindeki bölgelere yönelik operasyonları sürerken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Ahmed el-Şara ile bir araya geldi.

Başkent Şam'da gerçekleşen görüşmede; Suriye geçici yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani de hazır bulundu.

yeni-proje-16.jpg

Son dakika | Şam Yönetimi Rakka’yı SDG’den aldıSon dakika | Şam Yönetimi Rakka’yı SDG’den aldı

'SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI KONUŞULDU'

Suriye haber ajası Sana'nın aktardığına göre; Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, görüşmede Barrack'a 'Suriye'nin birliğini ve tüm toprakları üzerindeki egemenliğini, mevcut aşamada diyaloğun önemini ve tüm Suriyelilerin katılımıyla Suriye'nin inşasını' vurguladı.

Ayrıca Şara, terörle mücadelede koordineli çabaların sürdürülmesinin gerekliliğine de değindi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

