SDG ile çatışmalar sürerken: Barrack ve Şara arasında kritik görüşme

Suriye ordusunun SDG idaresindeki bölgelere yönelik operasyonları sürerken, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Ahmed el-Şara ile bir araya geldi.

Başkent Şam'da gerçekleşen görüşmede; Suriye geçici yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani de hazır bulundu.

Son dakika | Şam Yönetimi Rakka’yı SDG’den aldı

'SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI KONUŞULDU'

Suriye haber ajası Sana'nın aktardığına göre; Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, görüşmede Barrack'a 'Suriye'nin birliğini ve tüm toprakları üzerindeki egemenliğini, mevcut aşamada diyaloğun önemini ve tüm Suriyelilerin katılımıyla Suriye'nin inşasını' vurguladı.

Ayrıca Şara, terörle mücadelede koordineli çabaların sürdürülmesinin gerekliliğine de değindi.