DEM Parti'den Nusaybin'de yürüyüş kararı: Bakırhan da katılacak

Suriye'de Şam hükümeti ile SDG arasında yaşanan çatışmalara dikkat çekmek için dünkü grup toplantısını Suriye sınırında, Mardin Nusaybin'de yapılan yürüyüşün ardından gerçekleştiren DEM Parti bugün yine Nusaybin de yürüyüş yapacak.

SINIR HATTINA GİDENLERE POLİS MÜDAHALESİ

DEM Eş Genel Başkanlarının grup konuşmasının tek ve ana gündemi Suriye'de yaşanan gelişmeler oldu. DEM Parti'den iktidar ortaklarına Suriye ve SDG açıklamaları nedeniyle sert sözlerle eleştiriler yapıldı. Eş Başkanların konuşması sırasında bir grup sınır hattına gitmek istedi. O gruba polis ekipleri tarafından müdahale edildi. Müdahale sırasında biber gazı ve TOMA kullanıldı. Öte yandan polis kalkanları tekmelendi.

DEM'in Nusaybin toplantısında ortalık karıştı!

TÜRK BAYRAĞINA ÇİRKİN SALDIRI

Katılımın yoğun olduğu yürüyüşün ardından, terör örgütü YPG destekçisi olduğu belirtilen bir grup, Suriye sınırındaki Kamışlı'da bulunan Türk bayrağına saldırdı. Söz konusu provokasyona ilk tepki DEM Parti'den gelirken, Adalet Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Türk bayrağına yönelik saygısızlığa siyasetçilerden de peş peşe tepkiler geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, toplumun ortak değeri olan bayrağa karşı saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ifade ederken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili adli soruşturma başlattığını açıkladı.

Türk bayrağına provokasyona tepkiler çığ gibi

BUGÜN YİNE YÜRÜYÜŞ YAPILACAK

Dün gerginliğe yol açan gelişmelerin ardından DEM Parti bugün partinin Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın da katılımı ile yine Nusaybin'de yürüyüş yapacak. DEM Parti'nin yürüyüşü bugün saat 11.00' da yapılacağı açıklandı.

HATİMOĞULLARI ROJAVA'YA GİDECEK

DEM Parti, Eş Genel Başkan Tülay Hatimoğulları'nın, bugün bazı siyasetçiler, baro ve STK temsilcileriyle birlikte Rojava'ya gideceğini açıkladı.