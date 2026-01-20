Türk bayrağına provokasyona tepkiler çığ gibi

Suriye'de Şam ile SDG güçleri arasındaki olaylara tepki göstermek amacıyla DEM Parti Grup Toplantısı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde gerçekleştirildi.

Katılımın yoğun olduğu toplantının ardından, terör örgütü YPG destekçisi olduğu belirtilen bir grup, Suriye sınırındaki Kamışlı'da bulunan Türk bayrağına saldırdı.

Söz konusu provokasyona ilk tepki DEM Parti'den gelirken, Adalet Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRIYA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Türk bayrağına yönelik saygısızsılığa siyasetçilerden de peş peşe tepkiler geldi.

Olayın ardından açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, toplumun ortak değeri olan bayrağa karşı saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunlara yer verdi:

“Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz.”

"TÜRK BAYRAĞIMIZA YÖNELİK SALDIRIYI ŞİDDETLE LANETLİYORUM"

"Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum" diyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şu tepkiyi gösterdi:

"Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir!"

Mardin’in Nusaybin ilçesinde şanlı Türk bayrağımıza yönelik saldırıyı şiddetle lanetliyorum.



Hiçbir provokasyon amacına ulaşamayacak ve kardeşliğimizi bozamayacaktır.



Ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın her karışında onurla dalgalanmaya devam edecektir! pic.twitter.com/sKaIOXIMbQ — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 20, 2026

"BAYRAĞIMIZ, BU TOPRAKLARIN ORTAK DEĞERİDİR"

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu:

"Bu milletin bayrak sevgisi başka milletlere benzemez. Bayrağımız, bu toprakların ortak değeridir. Milletimizin birliğine, dirliğine karşı yapılan bu provokatif eylemi kınıyorum. Şanlı bayrağımız, ilelebet dalgalanacaktır."

"AÇIK BİR SABOTAJDIR"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:

"Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan bayrağımıza yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Şanlı bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmış demektir. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda büyük bir hassasiyet ve titizlikle yürütülen sürece karşı bir süredir devam eden provokasyonların son halkası olan bu menfur eylem, ülkemizin barış ve huzur iklimini zehirlemek, tarihî fırsatları boşa çıkarmak üzere planlanmış açık bir sabotajdır. Unutulmamalıdır ki milletimiz, sınırlarımız içinde veya dışında bayrağımızın şanını koruma iradesine, gücüne ve kararlılığına sahiptir."

Aziz milletimizin bağımsızlığının ve egemenliğinin simgesi olan bayrağımıza yönelik Nusaybin-Kamışlı sınırında terör örgütü unsurlarınca gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.



Şanlı bayrağımıza uzanan her el tüm milletimize ve asırlık kardeşliğimize uzanmış demektir.



Terörsüz… pic.twitter.com/H3tw55V8ES — Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) January 20, 2026

"PROVOKASYONLAR AMACINA ULAŞAMAYACAK"

ABB Başkanı Mansur Yavaş:

"Şanlı Türk bayrağımıza yönelik, terör örgütü YPG yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Bu tür provokasyonlar, kimden ve nereden gelirse gelsin asla amacına ulaşamayacaktır. Birliğimizden ve kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz."

MSB'den bayrak provokasyonuna ilişkin açıklama

"GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIYI LANETLİYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

"Nusaybin–Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz. Bu alçak provokasyon, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir şey değildir. Bu provokatörler aklından çıkarmasın.

Ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur. Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadete yürümekten asla geri durmaz. Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır.

Bundan da kimsenin şüphesi olmasın! Kardeşliğimize pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız; daha fazla kenetlenmek, Büyük ve Güçlü Türkiye’yi inşa etmek için canla başla çalışmaktır."

Nusaybin–Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz.



Bu alçak provokasyon, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan, Terörsüz Türkiye yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir… pic.twitter.com/mqMCS0GDRF — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 20, 2026

"EN NET VE GÜÇLÜ KARŞILIK VERİLECEKTİR"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik:

"Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."

Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz.



Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir.



Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür.… pic.twitter.com/HiXfZ8CIca — Ömer Çelik (@omerrcelik) January 20, 2026

"BAYRAĞA SAYGISIZLIK YAPILMASI ASLA KABUL EDİLEMEZ"

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları:

"Nusaybin-Qamişlo sınırında meydana gelen bayrak indirme olayını kesinlikle kabul etmediğimizi ifade etmek isteriz. Türkiye toplumunun ortak değeri ve ülkenin sembolü olan bayrağa saygısızlık yapılması asla kabul edilemez. DEM Parti olarak, haklı bir protesto yürüyüşünü amacından saptıran bu davranışı kesinlikle tasvip etmediğimizi, doğru bulmadığımızı belirtmek isteriz."

Son Dakika | Kamışlı'da Türk bayrağına provokasyon! DEM Parti'den açıklama geldi

"SALDIRI HİÇBİR ŞEKİLDE CEZASIZ KALMAYACAKTIR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

"Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz. Devletimiz tüm kurumlarıyla sahadadır.

Aziz milletimiz; her türlü fitneye, tahrike ve nifak girişimine karşı sağduyusuyla dimdik duracak, kardeşliğimiz en güçlü bağımız olmaya devam edecektir. Olayın failleriyle ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatılmış olup, bu alçaklığı planlayan ve uygulayanlar hukuk önünde mutlaka hesap verecek, bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacaktır."

Nusaybin–Kamışlı sınır hattında Suriye tarafındaki terör örgütü YPG yandaşları tarafından şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum.



Birliğimize, beraberliğimize ve milletimizin huzuruna kast eden bu menfur girişiminin; kardeşliğimize gölge düşürmesine, Terörsüz… pic.twitter.com/0i8bhf2C7n — Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) January 20, 2026

"AY YILDIZLI BAYRAĞIMIZ EGEMENLİĞİMİZİN SEMBOLÜDÜR"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:

"Ay yıldızlı al bayrağımız 86 milyonun ortak değeri, egemenliğimizin sembolüdür. Kardeşliğimizi ve birliğimizi hedef alan, şanlı bayrağımıza yönelik provokatif saldırıyı şiddetle lanetliyorum."

"TERÖR ÖRGÜTÜ YANDAŞLARI TARAFINDAN YAPILAN SALDIRIYI LANETLİYORUM"

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre:

"Milletimizin ortak değeri, şanlı Türk bayrağımıza yönelik terör örgütü yandaşları tarafından yapılan saldırıyı lanetliyorum. Bu tür provakasyonlar asla amacına ulaşamayacak, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozamayacaktır!"

"TÜRK BAYRAĞINA KARŞI SALDIRI KARŞILIKSIZ BIRAKILAMAZ"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: