Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG'li olduğu belirtilen bir grubun Türk bayrağına yönelik provokasyonu ile ilgili tahkikak başlatıldı.

"İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Nusaybin’de bulunan geçişe kapalı sınır kapısından terör örgütü sempatizanları tarafından sınır geçme teşebbüsünde bulunulması ve sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır"

Son Dakika | Kamışlı'da Türk bayrağına provokasyon! DEM Parti'den açıklama geldi

NE OLMUŞTU?

DEM Parti'nin Mardin Nusaybin'de düzenlediği Grup Toplantısı'nın ardından bir grup, Suriye sınırına yürümek istedi.

Polis ekipleri ile grup arasında arbede çıkarken, Kamışlı'daki Türk bayrağına provokasyon girişiminde bulunuldu.

Türk bayrağının indirilmesine ilk tepki DEM Parti'den gelirken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.