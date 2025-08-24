Sakarya’da kanser hastası kadınlara lavanta bahçesinde moral desteği

Sakarya’da kanser hastası kadınlara lavanta bahçesinde moral desteği
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kanser hastası 17 kadın, lavanta bahçesinde bir araya gelerek hem doğayla buluştu hem de moral depoladı. Etkinlikte katılımcılara sağlığa faydalı aronya meyveleri hediye edildi.

Adapazarı’nda lavanta ve aronya üretimi yapan işletmeci Merve Özedirne, kanser hastası kadınları tesisinde ağırladı. Lavanta bahçesinde gezip keyifli vakit geçiren kadınlara Özedirne, “süper meyve” olarak bilinen aronya meyvesinden hediye etti. Katılımcılara ayrıca birer kilogram aronya da takdim edildi.

Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) Başkanı Nihal Akar, etkinlikle ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek üyelerinin bahçeye davet edildiğini ve burada moral depoladıklarını belirtti. Akar, bu tür etkinliklerin hastaların tedavisinde olumlu etkiler oluşturduğunu vurguladı ve dernek olarak benzer çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Etkinliğe katılan üyelerden Meryem Yıldız, doğayla iç içe vakit geçirmenin kendilerine moral verdiğini belirtirken, Yeter Düzgün ve Nurcan Keçeci de bu tür programların enerji ve motivasyon sağladığını dile getirdi.

Tesis sahibi Özedirne, hastalara moral olabilmek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade ederek, aronyanın tıbbi aromatik ve şifalı bir meyve olduğunu ve katılımcıların fayda bulmalarını temenni etti. Katılımcılar ise organizasyonun kendilerine moral kaynağı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

