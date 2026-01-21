Rojava gerilimi ikinci gününde! Nusaybin ve Iğdır karıştı: Belediye başkanı dahil 54 gözaltı

Mardin Nusaybin'de dün DEM Parti'nin grup toplantısı sonrasında çıkan gerginlikler ikinci gününde de devam ediyor. İkinci gününde devam eden olaylarda 6 gazetecinin de gözaltına alındığı aktarıldı. Öte yandan Iğdır'da başlayan protestolarda 3 polis yaralanırken, Iğdır Belediye Eş Başkanı Nejla Kum'un arasında bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.

Suriye'de Şam hükümeti ile SDG arasında çıkan çatışmaların ardından Ankara'dan Ahmed Şara'ya verilen destek DEM Parti tarafından sert dil ile eleştirildi. Bu eleştirilerin ardından DEM Parti dünkü grup toplantısını son dakika kararı ile Suriye sınırındaki Nusaybin'de yaptı.

Süreç çatırdadı! DEM Parti'den hem Erdoğan hem Bahçeli'ye çok sert sözlerDEM Parti'den hem Erdoğan hem Bahçeli'ye çok sert sözler

Kitlesel yürüyüşün ardından yapılan konuşmalarda eş başkanlar Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Erdoğan ve Bahçeli'ye çok sert sözler sarf etti. Eş başkanların konuşması sırasında sınır hattına gitmek isteyenlere polis müdahale etti.

DEM'in Nusaybin toplantısında ortalık karıştı! Sınıra gitmek isteyenlere polis müdahalesiDEM'in Nusaybin toplantısında ortalık karıştı!

Sonraki saatlerde büyüyen olaylarla beraber Türk bayrağı gönderden indirildi ve bayrağa saldırı yapıldı. Siyaset gündemini bir anda değiştiren bu olayın ardından DEM Parti ve siyasilerden açıklamalar geldi.

DEM Parti'den Nusaybin'de yürüyüş kararı: Bakırhan da katılacakDEM Parti'den Nusaybin'de yürüyüş kararı: Bakırhan da katılacak

Bayrak ile sorunu olmadıklarını kaydeden DEM Parti'nin yanı sıra Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonrasında bugün 14 kişi gözaltına alındı.

Son dakika | Türk bayrağına provokasyonda 14 şüpheli gözaltına alındıTürk bayrağına provokasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

GERGİNLİK İKİNCİ GÜNÜNDE: GÖZALTILAR VAR

Dünkü gerginliklerin ve bayrak saldırılarının ardından DEM Parti bugün Nusaybin'de bir yürüyüş daha yapacaklarını ve buna Tuncer Bakırhan'ın da buna eşlik edeceğini duyurdu. Nusaybin'deki ikinci gün yürüyüşünde bugün yeniden gerginlik çıktı.

Yürüyüşe katılanlara polis müdahalesi yapılırken polise de taş atıldığı kameralara yansıdı. Gerginlikler devam ederken 6 gazetecinin gözaltına alındığı öğrenildi.

whatsapp-image-2026-01-21-at-15-48-33.jpeg

Rudaw ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği tarafından yapılan açıklamada: Dernek eş başkanı Kesira Önel ile; gazeteciler Ferhat Akıncı, Pelşin Çetinkaya, Muhammed Demircan, Muhammed Ali Yolmaz ve Heval Önkol ve Fahrettin Kılıç'ın gözaltına alındığı bildirildi.

IĞDIR DA KARIŞTI: 3 POLİS YARALANDI

Nusaybin'in yanı sıra Iğdır'da devam eden protestolar nedeniyle 3 polis yaralandı, DEM Parti Iğdır İl Eş Başkanı Deniz Kaynar ve Iğdır Belediye Eş Başkanı Nejla Kum'un arasında bulunduğu 48 kişi gözaltına alındı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi / ANKA

