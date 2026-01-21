Son dakika | Türk bayrağına provokasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde, DEM Parti'nin çatışmalara tepki için yaptığı Grup Toplantısı'nda, terör örgütü destekçisi olduğu belirtilen bir grup, Kamışlı'da bulunan Türk bayrağına saldırdı.

Söz konusu provokasyona başta DEM Parti olmak üzere siyasi partilerden ve yurttaşlardan tepkiler peş peşe geldi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı karar verilen 35 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türk bayrağına provokasyona tepkiler çığ gibi

BAKAN TUNÇ: 14 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili 393 kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Bakan Tunç, "Bunlardan 35'i hakkında tutuklama kararı verildi. Şu anda 105 kişi hakkında gözaltı kararı var. 50 kişi hakkında da yakalamaya yönelik kararlar alındı" dedi.

Bakan Tunç, açıklamasında şunları söyledi:

"Tabi burada özellikle Suriye hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaları bahane ederek ülkemizin değişik illerinde gerçekleştirilen gösteriler ve provokasyonlarla ilgil gerekli adli soruşturmalar yapılıyor.

Özellikle bayrak indirme olayıyla ilgili olarak da Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığımızın aldığı kararla 14 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltı süreçleri de devam ediyor. Burada özellikle bayrağı indirenlerin tespiti ile ilgili çalışmalar da devam ediyor."