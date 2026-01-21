Son dakika | Türk bayrağına provokasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye sınırında Türk bayrağına yapılan provokasyona ilişkin 14 şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

Mardin'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde, DEM Parti'nin çatışmalara tepki için yaptığı Grup Toplantısı'nda, terör örgütü destekçisi olduğu belirtilen bir grup, Kamışlı'da bulunan Türk bayrağına saldırdı.

Söz konusu provokasyona başta DEM Parti olmak üzere siyasi partilerden ve yurttaşlardan tepkiler peş peşe geldi.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı karar verilen 35 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türk bayrağına provokasyona tepkiler çığ gibiTürk bayrağına provokasyona tepkiler çığ gibi

bakan-tunc.png

BAKAN TUNÇ: 14 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Olayla ilgili 393 kişi hakkında işlem yapıldığını belirten Bakan Tunç, "Bunlardan 35'i hakkında tutuklama kararı verildi. Şu anda 105 kişi hakkında gözaltı kararı var. 50 kişi hakkında da yakalamaya yönelik kararlar alındı" dedi.

Son Dakika | Kamışlı'da Türk bayrağına provokasyon! DEM Parti'den açıklama geldiSon Dakika | Kamışlı'da Türk bayrağına provokasyon! DEM Parti'den açıklama geldi

Bakan Tunç, açıklamasında şunları söyledi:

"Tabi burada özellikle Suriye hükümet güçleri ile SDG/YPG terör örgütü mensupları arasındaki çatışmaları bahane ederek ülkemizin değişik illerinde gerçekleştirilen gösteriler ve provokasyonlarla ilgil gerekli adli soruşturmalar yapılıyor.

Özellikle bayrak indirme olayıyla ilgili olarak da Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığımızın aldığı kararla 14 kişi gözaltına alınmıştır. Gözaltı süreçleri de devam ediyor. Burada özellikle bayrağı indirenlerin tespiti ile ilgili çalışmalar da devam ediyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Harikasın Zeynep: Tarih yazan Zeynep Sönmez kimdir?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
Her gün havuç yersek cildimize ne olur?
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
WhatsApp 2026 yılında artık bu telefonlarda açılmayacak
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Çok kuvvetli kar geliyor: Meteoroloji 4 ili uyardı
Bakanlıktan gençlere 250 bin TL nakit desteği! 2 yıl geri ödeme yok
2 yıl geri ödeme yok!
Bakanlıktan 250 bin TL nakit desteği
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
Türkiye
Kurucu isimden AKP'ye "Tek adam partisi" eleştirisi! Başkanlık sistemine "Garabet" MHP'ye "Sarmaşık" dedi
Kurucu isimden AKP'ye "Tek adam partisi" eleştirisi! Başkanlık sistemine "Garabet" MHP'ye "Sarmaşık" dedi
Cumhuriyet'in ilk kayıtlarından biri! Ankara Adliyesi'nde 100 yıllık adli emanet defteri bulundu
Cumhuriyet'in ilk kayıtlarından biri! Ankara Adliyesi'nde 100 yıllık adli emanet defteri bulundu
Bursa barajları alarm verdi! BUSKİ baraj doluluk oranlarında son durum
Bursa barajları alarm verdi! BUSKİ baraj doluluk oranlarında son durum