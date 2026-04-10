Onlarca kilo uyuşturucuyu kamyonda saklamışlar

Van'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir kamyonda, hassas burunlu narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada toplamda 74 kilo 320 gram uyuşturucuyla yakalanandı. İki şüpheli gözaltına alındı.

Van’ın Gevaş ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonda yapılan aramada; 14 kilo 120 gram metamfetamin ile 60 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Kamyondaki iki şüpheli gözaltına alındı.

KAMYON KASASINA UYUŞTURUCU İÇİN ÖZEL BÖLME YAPMIŞLAR

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "risk analizi" çalışmaları kapsamında, Van'ın Gevaş ilçesinde şüpheli bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda narkotik köpeğiyle yapılan detaylı aramada, kasada gizlenmiş özel bir bölme tespit edildi.

TOPLAMDA 74 KİLO ELE GEÇİRİLDİ

Gizli bölmede yapılan incelemede 14 kilo 120 gram metamfetamin ile 60 kilo 200 gram skunk olmak üzere toplamda 74 kilo 320 gram uyuşturucuyla ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

