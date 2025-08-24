Motosiklet yaya geçidindeki kadına çarptı: O anlar kamerada
Ordu’nun Fatsa ilçesinde, motosikletin yaya geçidinden geçen kadına çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
B.Y. yönetimindeki motosiklet, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki yaya geçidinden kızı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Kader Büyüktağ'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, aynı yönde seyir halindeki otomobile çarparak durabildi.
Kazada Büyüktağ ile motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak:AA