İklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye genelinde göl, baraj ve nehirlerde ciddi su kayıpları yaşanırken, Gediz Nehri de bu kayıplardan en fazla etkilenen su kaynakları arasında yer aldı.Uşak ve Manisa illerinden geçen 401 kilometrelik nehrin, özellikle Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı sonrası bölümlerinde su akışı tamamen kesildi. Salihli, Turgutlu ve Ahmetli ilçelerinden İzmir'in Menemen ilçesine kadar uzanan hatta, yaklaşık 1 milyon 350 bin dekar tarım arazisini sulayan nehir yatağı yer yer çatladı, tarımsal üretim ciddi risk altına girdi.

Son bir haftadır Ege Bölgesi genelinde etkili olan yağışlar, Gediz Havzası’nda da etkisini hissettirdi. Yağışlarla birlikte nehir yatağında yeniden su birikmeye başladı ve Gediz’in birçok noktasında kuraklık izleri kayboldu. Özellikle Demirköprü Barajı sonrası kesimlerde su seviyesinin yükselmesi, bölgedeki çiftçilere ve halkına yeniden umut verdi.

"YAĞIŞLAR ÇİFTÇİLERE VE VATANDAŞA UMUT VERDİ"

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, ülkenin bazı illerinde yaşanan doğal afetlere değinerek, "Afetlerden etkilenen tüm çiftçilerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaklaşık 1 haftadır ilimizde bol ve bereketli yağmurlar yağıyor. Bu durum hem çiftçilerimiz hem de vatandaşlarımız açısından sevindirici bir gelişme. İnşallah bu yağışlar afetsiz bir şekilde devam eder" dedi.

Avşar Barajı doldu: Alaşehir çiftçilerine umut oldu!

"GEDİZ NEHRİ VE BARAJLAR YENİDEN CANLANDI"

Gediz Nehri'ndeki değişime de dikkat çeken Altındağ, "Bir ay önce neredeyse kuruma noktasına gelen Gediz Nehri, şu anda eski görünümüne kavuşmaya başladı. Bu bizleri mutlu ediyor. Aynı şekilde barajlarımıza da su girişi başladı. Temennimiz, şubat ayının bu şekilde geçmesi ve yağışların nisan-mayıs aylarına kadar devam etmesi. Barajlarımızın dolması, yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından büyük önem taşıyor. Yaz aylarında içme suyu, tarım ve diğer ihtiyaçlar için yer altı suları yoğun şekilde kullanılıyor. Bu nedenle bu yağışlar hayati önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

