Manisa’nın Alaşehir ilçesinde son günlerde etkili olan düzenli yağışlar, 75 milyon metreküp kapasiteye sahip Avşar Barajı’ndaki su seviyesini artırdı.

Kuruma tehlikesi geçiren Gediz Nehri yağışlarla canlandı!

"BU YIL AVŞAR BARAJI’NDA SU SEVİYESİ 20 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI"

Bağ Sulama Birliği Başkanı Hüseyin Alagöz, geçmiş yıllarda baraj doluluk oranlarının yüzde 20-30 seviyelerinde seyrettiğini belirtip, "Geçen yıl 15-16 milyon metreküp civarında suyumuz vardı ve sulama sahasını ikiye bölerek yarısına su verebildik. Bu yıl ölçümlerimize göre 20 milyon metreküpü aştık. Derelerden gelen akışlarımız iyi. Su seviyesinin 30 milyon metreküpü geçmesini bekliyoruz. Sulama sezonu başında mevcut su seviyesine göre planlama yapacağız. Doluluk yeterli olursa bu yıl sulama sahasının tamamına su vermeyi planlıyoruz" dedi. Alagöz, çiftçilerin kış sulama talebinin yüksek olduğunu ifade ederek, dere sularının kanallara yönlendirilmesiyle toprakların yıkanması ve ürün veriminin artırılmasının amaçlandığını bildirdi.

Mahalleli ise uzun yıllardır dolmayan barajda su seviyesi yükselince bölgeye geldi. Vatandaşlar, bu yıl yağışların yeterli olduğunu ve yaz döneminde su sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi.

AVŞAR BARAJI’NDA 2028’E KADAR 120 BİN DEKAR KAPALI SULAMA HEDEFLENİYOR

Öte yandan, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Avşar Barajı kapalı devre sulama sistemi çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Bugüne kadar 4 bin dekar alanın sisteme dahil edildiği, bu yıl 4 bin dekar alanın daha kapalı devre sulama sistemine alınmasının planlandığı kaydedildi. Alaşehir ve Sarıgöl ovalarında toplam 120 bin dekar alanın kapalı devre sulama sistemine geçişinin 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

