Avşar Barajı doldu: Alaşehir çiftçilerine umut oldu!

Avşar Barajı doldu: Alaşehir çiftçilerine umut oldu!
Yayınlanma:
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde son günlerde etkili olan düzenli yağışlar, Avşar Barajı’ndaki su seviyesini artırdı. Barajda biriken su miktarı 20 milyon metreküpe ulaşarak, geçen yılki 16 milyon metreküplük seviyeyi geride bıraktı. Bölgedeki üreticiler, bu gelişmeyle birlikte verimli bir sulama sezonu geçirebileceklerini söyledi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde son günlerde etkili olan düzenli yağışlar, 75 milyon metreküp kapasiteye sahip Avşar Barajı’ndaki su seviyesini artırdı.

Kuruma tehlikesi geçiren Gediz Nehri yağışlarla canlandı!Kuruma tehlikesi geçiren Gediz Nehri yağışlarla canlandı!

"BU YIL AVŞAR BARAJI’NDA SU SEVİYESİ 20 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI"

Bağ Sulama Birliği Başkanı Hüseyin Alagöz, geçmiş yıllarda baraj doluluk oranlarının yüzde 20-30 seviyelerinde seyrettiğini belirtip, "Geçen yıl 15-16 milyon metreküp civarında suyumuz vardı ve sulama sahasını ikiye bölerek yarısına su verebildik. Bu yıl ölçümlerimize göre 20 milyon metreküpü aştık. Derelerden gelen akışlarımız iyi. Su seviyesinin 30 milyon metreküpü geçmesini bekliyoruz. Sulama sezonu başında mevcut su seviyesine göre planlama yapacağız. Doluluk yeterli olursa bu yıl sulama sahasının tamamına su vermeyi planlıyoruz" dedi. Alagöz, çiftçilerin kış sulama talebinin yüksek olduğunu ifade ederek, dere sularının kanallara yönlendirilmesiyle toprakların yıkanması ve ürün veriminin artırılmasının amaçlandığını bildirdi.

Mahalleli ise uzun yıllardır dolmayan barajda su seviyesi yükselince bölgeye geldi. Vatandaşlar, bu yıl yağışların yeterli olduğunu ve yaz döneminde su sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi.

manisa.jpg

AVŞAR BARAJI’NDA 2028’E KADAR 120 BİN DEKAR KAPALI SULAMA HEDEFLENİYOR

Öte yandan, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yürütülen Avşar Barajı kapalı devre sulama sistemi çalışmalarının da devam ettiği bildirildi. Bugüne kadar 4 bin dekar alanın sisteme dahil edildiği, bu yıl 4 bin dekar alanın daha kapalı devre sulama sistemine alınmasının planlandığı kaydedildi. Alaşehir ve Sarıgöl ovalarında toplam 120 bin dekar alanın kapalı devre sulama sistemine geçişinin 2028 yılına kadar tamamlanması hedefleniyor.

barajlar-doluluk.jpg

4 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

4 Şubat İstanbul'daki barajların doluluk oranları

4 Şubat Ankara'daki barajların doluluk oranları

4 Şubat İzmir'deki barajların doluluk oranları

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Türkiye
Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı
Migros depo işçilerine patronun evi önünde abluka! Çok sayıda gözaltı
Migros depo işçilerine patronun evi önünde abluka! Çok sayıda gözaltı
Kars merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu
Kars merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu