Kayseri'de hasadı başladı: Geçen yıl 10 liraydı bu yıl kilosu 25 liraya çıktı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinin sınırlarında bulunan Yemliha, Ebiç ve Mahzemin mahallerinde üretilen Yamula patlıcanının hasadı başladı. Kızılırmak Nehri'nin ayırdığı iki mahalle arasında yaklaşık bin dekar alanda üretilen mor-beyaz çizgili yapısı, çekirdeksiz olması ve lezzetiyle bilinen ve kendine has yapısından dolayı coğrafi işarete sahip Yamula patlıcanı, bölge halkının da en büyük gelir kaynakları arasında.

Yıllardır geleneksel yöntemlerle hasat edilen Yamula patlıcanı kurutmalık, reçel, turşu yapımı olmak üzere 50 farklı çeşidi yapılarak değerlendiriliyor. Bölgede 11 yıldır çiftçilik yaptığını ifade eden 36 yaşındaki Gökhan Karaaslan, "Coğrafi işaretli bir patlıcanımız var. Özelliği mor ve çekirdeksiz olması nedeniyle kendine öz, güzel bir lezzeti var. Sıcak iklimi seven bir ürün. Kızılırmak'tan sulamasını yapıyoruz. Rekolte geçen yıla göre düşük. Yemliha patlıcanımız tadı ile aroması ile yemeklik, kızartmalık, dolmalık, közlemelik oluyor. Kızılırmak Nehri kenarında farklı bir iklim olması nedeniyle patlıcanın tadı çok daha lezzetli oluyor. Bu lezzeti tadanlar da vazgeçemiyor" ifadelerini kullandı.

“FİYATLAR 20-25 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR”

Mahzemin Mahallesi’nde üretim yapan Ali Ertem ise, patlıcanın fiyatlarına ilişkin "Bu yıl rekolte biraz düşük ama fiyatlar çok güzel. Geçen yıl biraz fiyatlarımız düşüktü. Bu yıl çok iyi. Geçen yıl kilosu 4 liraya kadar düştü. Bu yıl ise şu anda en düşük sattığımız 10 liraydı. Şu an 20 ile 25 TL arasında değişiyor. Bu patlıcanın özelliği, tadında ve görüntüsünde. Bizim buradaki patlıcanın tadı şu anda et tadını verir. Diğer siyah patlıcanla bu patlıcan arasında tat farkı var" sözlerini sarf etti.

“YEVMİYEMİZ DÜŞÜK”

Patlıcan hasadında çalışan işçi İbrahim Demir (47) ise "Burada çalışıyoruz. Yevmiyemiz düşük. Diğer illerde en düşük ücret günlük 1500’e kadar çıkıyor. Bizimki ise 900 TL. Çadırlarda kalıyoruz. Ücretlerin arttırılmasını istiyoruz. Çadırda oturuyoruz. Çadırda geçiniriz. Ama bazı yerlerde elektrik, su yok. Bizde var ama diğer arkadaşlarda yok” ifadelerini kullandı. Şanlıurfa’dan geldiğini ifade eden Ferit Ölmez ise "Günlük 60-70 torba patlıcan torbalıyoruz. Bir torba 35 kilogram geliyor. Günlük ortalama 2-3 ton arasında patlıcan hasadı yapılıyor. Günde 8 saat çalışıyoruz" sözlerini sarf etti.

