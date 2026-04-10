Göl eksi 25’te donmuştu: 1 metrelik buz tabakası çözülmeye başladı

Yayınlanma:
Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır'ın yaklaşık 1 metre buzla kaplanan yüzeyi, havaların ısınması ile çözülmeye başladı.

Denizden 1959 metre yükseklikte, Kars ile Ardahan arasında kalan Çıldır Gölü'nün yüzeyi, 2025 yılının Aralık ayında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derecelere kadar düşmesi ile dondu.

Yüzeyi yaklaşık 1 metre buzla kaplanan ve kış mevsimi boyunca yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çıldır Gölü, çok sayıda organizasyona da ev sahipliği yaptı.

NİSAN AYINDA BUZLAR TAMAMEN ERİDİ

Atlı kızaklarla tur atılan gölde, havaların ısınması ile çözülme başladı. Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyü sınırları içerisinde, koy ve Akçakale Adası'nın bulunduğu gölün yüzeyinde nisan ayı itibarıyla buz kalmadı.

Buzların çözülmesi ile birlikte bölgeye angut, martı ve karabatak gibi kuşların geldiği de görüldü. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

