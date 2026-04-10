Ersay Üner polisleri görünce iki buçuk milyonu pencereden atmış!

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerden Ersay Üner’in ifadesi ortaya çıktı. Ünlü şarkıcı, ifadesinde 2,5 milyon lirayı panikle yan bahçeye attığını söyledi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı ve söz yazarı Ersay Üner de yer almıştı.

Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği veren Üner, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Sabah'ın haberine göre, ünlü şarkıcının ifadesi ortaya çıktı. İl Jandarma Komutanlığı'nda ifadesi alınan Üner, "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmam ve kullanmadım. Kronik panik atak, anksiyete ve ADHD hastası olduğum için sadece doktor reçetesi ile almış olduğum ilaçlarımı kullanıyorum" dedi.

Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Bengü, Melek Mosso... Ünlülerin ifadeleri ortaya çıktıMustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol, Bengü, Melek Mosso... Ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı

"EVDE BULUNAN PARAYI PANİKLE YAN BAHÇEYE FIRLATTIM"

Ünlü şarkıcıya, yapılan arama sonucunda el konulan 2 milyon 568 bin 180 TL para da soruldu. Üner, ifadesinde şunları söyledi:

  • "Bir an panikle ve başıma da daha önce böyle bir şey gelmediğinden çok korktum. Evde bulunan parayı panikle yan bahçeye fırlattım. Aslında el konulan paranın resmi olduğu hatta çalıştığım müzik şirketi tarafından faturalı bir şekilde beyanlıdır.
  • Ben bu parayı vergi borucumu ödemek için almıştım. Ama bir anlık korku ve panik sebebiyle dışarı attım kesinlikle suç işleme kastım bulunmamaktır. Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında bir suç işlediğimi düşünmüyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı