Kanal çalışmasında tarihi mezar bulundu

Kanal çalışmasında tarihi mezar bulundu
Yayınlanma:
Çorum'un Alaca ilçesinde yapılan kanal kazısı çalışması sırasında tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen, üzerinde haç motifleri yer alan mezar taşı bulundu.

Akören köyünde dün akşam saatlerinde İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçeyle kanal kazısı yapıldığı sırada toprağın 1,5 metre altında, üzerinde haç motifleri ve yazların bulunduğu mezar taşı bulundu.

yeni-proje-31.jpgTaşı bulan kepçe operatörü, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine jandarma ve Çorum Müzesi yetkilileri sevk edildi. İnceleme sonrası tarihi değere sahip olduğu değerlendirilen taş, müze görevlilerince koruma altına alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
CHP'li Emir'den Meclis önünde açıklama
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
Özel'den Atayman'a ziyaret: Savcı iftira atmasını istedi
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti
16 yaşındaki İsmail suya balıklama atladı! İki haftalık yaşam mücadelesini kaybetti