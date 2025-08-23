Kamyonun lastiği bomba gibi patladı! Göz gözü görmedi

Kamyonun lastiği bomba gibi patladı! Göz gözü görmedi
Yayınlanma:
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, hareket halinde olan bir kamyonun lastiği patladı. Patlama sırasında çıkan ses ve yoğun duman, çevredeki vatandaşlara panik anları yaşattı.

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bulunan Liman Mahallesi sahilinde geçtiğimiz akşam meydana gelen olay, vatandaşları kısa süreli bir paniğe sürükledi. Sahil yolunda ilerleyen kamyonun arka lastiği, bir restoranın önünden geçerken patladı.

seyir-halindeki-kamyonun-lastigi-patladi-878214-260881.jpg

SES VE TOZ BULUTU ÇEVREDEKİLERİ TEDİRGİN ETTİ!

Lastiğin patlamasıyla birlikte çıkan yüksek ses ve yoldan işyerine dolan yoğun toz bulutu, vatandaşları korkuttu. Panik içinde yerinden kalkan bazı vatandaşlar, olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

seyir-halindeki-kamyonun-lastigi-patladi-878215-260881.jpg

Kaynak:DHA

