Kamyonun lastiği bomba gibi patladı! Göz gözü görmedi

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde bulunan Liman Mahallesi sahilinde geçtiğimiz akşam meydana gelen olay, vatandaşları kısa süreli bir paniğe sürükledi. Sahil yolunda ilerleyen kamyonun arka lastiği, bir restoranın önünden geçerken patladı.

SES VE TOZ BULUTU ÇEVREDEKİLERİ TEDİRGİN ETTİ!

Lastiğin patlamasıyla birlikte çıkan yüksek ses ve yoldan işyerine dolan yoğun toz bulutu, vatandaşları korkuttu. Panik içinde yerinden kalkan bazı vatandaşlar, olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

