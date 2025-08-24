İçme suyu hattına peş peşe saldırı

Yayınlanma:
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde içme suyu hattına ikinci kez zarar verildi. Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen, ilçenin içme suyuna yönelik bu saldırıya tepki gösterdi.

Kıbrıscık ilçesine içme suyu sağlayan hatta zarar verildi. Bölgede yaşayanlar, içme suyu hattının geçtiği yere gidip tahribatın yaşandığı alanı görüntüledi.

icmesuyu-1.jpg

Belediye ekipleri içme suyu hattının onarılması için çalışma başlattı. Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen’de su hattının tahrip edilmesine tepki göstererek, “Bir hafta içinde Kıbrıscık su hattına ikinci saldırı. Bugün hat boyunda tahrip edilen yerlerin tamirine başladık. İçme suyunda bakımdan dolayı halkımızın içme suyunu kullanırken, tedbir almaları önemle rica olunur. Bölgede yapılan incelemelerde failler tespit edilmiş olup yasal işlem yapılmıştır” dedi.

icmesuyu-2.jpg

icmesuyu-3.jpg

Kaynak:DHA

