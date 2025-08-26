Halı yıkamacıda patlama! Alevler evlere sıçradı

Halı yıkamacıda patlama! Alevler evlere sıçradı
Yayınlanma:
Zonguldak'ta halı yıkamacı dükkanında meydana gelen patlamayla oluşan yangın civardaki evlere sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta gece saatlerinde bir halı yıkamacı dükkanında bilinmeyen sebeple meydana gelen patlamanın ardından başlayan yangın 4 eve sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle sönüdürülen yangında yaralanan 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

HALI YIKAMACIDA BAŞLAYAN YANGIN EVLERE SIÇRADI

Merkeze bağlı Mithatpaşa Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan halı yıkamacıda belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.

Çevredekileri paniğe sürükleyen patlama nedeniyle çıkan yangın, civardaki 4 eve sıçradı. Alevlerin yükselmesiyle verilen ihbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ile 4 evde hasar oluştu.

aa-20250826-38924326-38924322-zonguldakta-hali-yikamacida-baslayip-evlere-sicrayan-yangin-sonduruldu.jpg
Halı yıkamacıda patlama

1 İTFAİYE ERİ YARALANDI

Vatandaşların da yardım ettiği müdahale esnasında yaralanan 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.

Öte yandan olay yerine gelen Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, yetkililerden bilgi aldı.

aa-20250826-38924326-38924324-zonguldakta-hali-yikamacida-baslayip-evlere-sicrayan-yangin-sonduruldu.jpg

aa-20250826-38924326-38924319-zonguldakta-hali-yikamacida-baslayip-evlere-sicrayan-yangin-sonduruldu.jpg

aa-20250826-38924326-38924318-zonguldakta-hali-yikamacida-baslayip-evlere-sicrayan-yangin-sonduruldu.jpg

aa-20250826-38924326-38924317-zonguldakta-hali-yikamacida-baslayip-evlere-sicrayan-yangin-sonduruldu.jpg

Kaynak:AA

