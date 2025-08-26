Halı yıkamacıda patlama! Alevler evlere sıçradı
Zonguldak'ta gece saatlerinde bir halı yıkamacı dükkanında bilinmeyen sebeple meydana gelen patlamanın ardından başlayan yangın 4 eve sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle sönüdürülen yangında yaralanan 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.
HALI YIKAMACIDA BAŞLAYAN YANGIN EVLERE SIÇRADI
Merkeze bağlı Mithatpaşa Mahallesi Umut Sokak'ta bulunan halı yıkamacıda belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi.
Çevredekileri paniğe sürükleyen patlama nedeniyle çıkan yangın, civardaki 4 eve sıçradı. Alevlerin yükselmesiyle verilen ihbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yeri ile 4 evde hasar oluştu.
1 İTFAİYE ERİ YARALANDI
Vatandaşların da yardım ettiği müdahale esnasında yaralanan 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 6 kişiye ise ambulansta müdahale edildi.
Öte yandan olay yerine gelen Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak:AA