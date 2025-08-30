Giresun’da sosyal tesislerde yangın paniği!

Giresun’da sosyal tesislerde yangın paniği!
Yayınlanma:
Giresun’un Dereli ilçesinde bulunan Kuzalan Tabiat Parkı’nda bulunan sosyal tesislerde çıkan yangında, restoran ve kafe kullanılamayacak hale geldi.

Giresun’un önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuzalan Tabiat Parkı’nda özel bir firma tarafından işletilen Kuzalan Şelale Park Sosyal Tesisleri'nde öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

giresunda-sosyal-tesislerde-yangin-res-889435-264212.jpg

RESTORAN VE KAFE KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Yangın itfaiye ekipleri müdahalesiyle kontrol edilirken restoran ve kafe kullanılamaz hale geldi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

