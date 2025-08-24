Erzurum'da 'rahvan at' yarışları

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Rahvan At Yarışları renkli görüntülere sahne oldu.

Yakutiye Belediyesi tarafından kırsal Umudum Mahallesi’nde inşa edilen Rahvan At Koşu Tesisleri, bu yıl üçüncü kez bu tarihi yarışlara ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin dört bir yanından getirilen birbirinden özel atların kıyasıya yarıştığı organizasyona; Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, AKP Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kadınların da yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, izleyiciler hem heyecanlı hem de keyifli anlara tanıklık etti.

Belediye Başkanı Mahmut Uçar, yarışların açılışında yaptığı konuşmada, Erzurum’un 2025 yılı için Turizm Başkenti seçilmesinin önemine dikkat çekti. Başkan Uçar, “Rahvan At Yarışları sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda Türk kültürünün köklü değerlerinden biridir. Selçuklulardan daha eski dönemlere dayanan bu gelenek, sabrı, azmi ve birlik ruhunu simgeler. At, Türk milletinin tarihinde sadece ulaşım aracı değil, cesaretin ve dostluğun da sembolü olmuştur. Biz de bugün bu mirası yaşatmanın onurunu yaşıyoruz” dedi.

Yarışlarda heyecan doruğa çıkarken bazı talihsiz kazalar da yaşandı. Sıcaklığın 32 dereceye ulaştığı havada yapılan koşularda, atların çarpışması sonucu iki sporcu yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sporcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Organizasyonda Türkiye’nin 7 bölgesinden gelen 90 atlı, 7 farklı kategoride kıyasıya mücadele etti. Sonuçlara göre;

Üçlü Tay kategorisinde Viking isimli atıyla Ziver Lale,

Dörtlü Tay kategorisinde Aslı Bey ile Talip Özdemir,

Deste kategorisinde Barbaros ile Talip Özgün,

Küçük Orta kategorisinde Kırat ile yine Talip Özdemir,

Büyük Orta kategorisinde Fecri ile Mehmet Dolunay,

Başaltı kategorisinde Açico ita ile Samet Yılmaz,

Baş kategorisinde ise Karabey atıyla Metehan Apaydın birinciliği elde etti.

