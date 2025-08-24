Engelli çocuklar direksiyon başında: Ralli heyecanı yaşadılar

Engelli çocuklar direksiyon başında: Ralli heyecanı yaşadılar
Yayınlanma:
Kocaeli’de düzenlenen etkinlikte engelli çocuklar, yarış araçlarına binerek ralli heyecanını doyasıya yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliğiyle Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören 12-18 yaş arasındaki bireylere yönelik "Engelsiz Ralli" etkinliği, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirildi.

ralli-3.jpg

Engelli bireylerin hayata katılımını güçlendirmek, farklı ortamda deneyim kazanarak öz güvenlerini artırmak amacıyla organize edilen etkinlikte çocuklara pist tanıtımı yapıldı, yarış pilotları eşliğinde gerçek araçlarla parkur deneyimi yaşatıldı.

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi üyeleri, ayrıca araç simülatörleri ve farklı etkinliklerle aileleri ve rehber öğretmenleriyle keyifli bir gün geçirdi.

ralli-4.jpg

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Büyükşehir Belediyesinin engelli bireyler için önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, bu çalışmalara katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin vizyon projelerinden biri olan Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler ile dışarıdan katılım sağlayan gençlerin bu organizasyonda bir araya geldiğini dile getiren Çetin, engelli bireylerin profesyonel pilotlar eşliğinde pistte hız ve adrenalin deneyimi yaşadığını, bu etkinliğin onların öz güvenlerine katkı sağlayacağını ifade etti.

ralli-5.jpg

Çetin, çocuklarının eğitimlerde, organizasyonlarda ve sosyal yaşamda daha aktif rol almasını isteyen ailelerin, organizasyonu memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

ralli-1.jpg

ralli-2.jpg

Kaynak:AA

