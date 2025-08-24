Elazığ’da otluk alanda çıkan yangında inşaat kalıpları küle döndü

Yayınlanma:
Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde otluk alanda çıkan yangında, inşaat alanında bulunan kalıpların büyük kısmı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ, İNŞAAT ALANINA SIÇRADI

Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki inşaat alanına sıçradı.

KALIPLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KÜL OLDU

Alevlerin sardığı kalıpların büyük bölümü tamamen yanarak kül oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ KOVANCILAR İLÇESİNE DAİR BİLGİ

Elazığ’ın doğusunda yer alan Kovancılar, Keban Barajı’nın yapılmasının ardından çevre köylerin birleşmesiyle 1968 yılında ilçe statüsü kazandı.

Fırat Nehri’nin bereketli topraklarına sahip olan ilçe, tarım ve hayvancılıkla öne çıktı.

Özellikle tahıl üretimi ve küçükbaş hayvancılık yöre halkının geçim kaynakları arasındadır.

İlçenin coğrafi yapısı dağlık ve ovalık alanların birleşiminden oluşur; bu da hem doğal güzellik hem de tarımsal çeşitlilik sağlar.

Kovancılar, Elazığ’ın gelişen ilçelerinden biri olup, kültürel yapısıyla da dikkat çeker.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Batman'da 120 kişi CHP'ye katıldı
Son Dakika | Balıkesir'de 5 büyüklüğünde deprem
Sındırgı'da peş peşe 5, 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde deprem
Dünya siyasi tarihinin şerefine...
Dünya siyasi tarihinin şerefine...