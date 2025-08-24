Elazığ’da otluk alanda çıkan yangında inşaat kalıpları küle döndü

Yangın, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ, İNŞAAT ALANINA SIÇRADI

Otluk alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki inşaat alanına sıçradı.

KALIPLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ KÜL OLDU

Alevlerin sardığı kalıpların büyük bölümü tamamen yanarak kül oldu.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ KOVANCILAR İLÇESİNE DAİR BİLGİ

Elazığ’ın doğusunda yer alan Kovancılar, Keban Barajı’nın yapılmasının ardından çevre köylerin birleşmesiyle 1968 yılında ilçe statüsü kazandı.

Fırat Nehri’nin bereketli topraklarına sahip olan ilçe, tarım ve hayvancılıkla öne çıktı.

Özellikle tahıl üretimi ve küçükbaş hayvancılık yöre halkının geçim kaynakları arasındadır.

İlçenin coğrafi yapısı dağlık ve ovalık alanların birleşiminden oluşur; bu da hem doğal güzellik hem de tarımsal çeşitlilik sağlar.

Kovancılar, Elazığ’ın gelişen ilçelerinden biri olup, kültürel yapısıyla da dikkat çeker.