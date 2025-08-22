Düğün kana bulandı: Magandaların sıktığı kurşun can aldı

Düğün kana bulandı: Magandaların sıktığı kurşun can aldı
Yayınlanma:
Trabzon'da gelin alma töreninde havaya açılan ateş sonucu mermilerin isabet ettiği Fuat Han hayatını kaybetti.

Trabzon’un Çaykara ilçesinde maganda kurşunu can aldı.

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Taşkıran Mahallesi’nde meydana gelen ocı olayda, düğünden önce gelin alma töreni sırasında bazı davetliler tabanvayla rastgele ateş açtı.

Rastgele sıkılan kurşunlardan bazıları Erzurum’dan ilçeye gelen damadın akrabası Fuat Han, Betül T. ve Zişan S.’ye isabet etti.

Kurşunların isabet ettiği 3 kişi akanlar içerisinde yere yığılırken, olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ameliyata alınan yaralılardan Fuat Han, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Tedavi altına alınan yaralılarda Zişan S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumun iyi olduğu öğrenildi.

ATEŞ AÇAN KİŞİLER BELİRLENDİ

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede boş kovan toplayıp inceleme başlatırken düğün de iptal edildi.

Yapılan araştırma sonucu polis memuru Y.E.B. ile akrabası M.B.’nin ateş açtığı belirlendi.

2 şüpheli gözaltına alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

