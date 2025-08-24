Diyarbakır'da İsrail protestosu: Yüzlerce kişi katıldı

Diyarbakır'da İsrail protestosu: Yüzlerce kişi katıldı
Yayınlanma:
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Diyarbakır'da protesto edildi.

Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde, seccadeleriyle Dağkapı Meydanı'nda toplanan grup, sık sık tekbir getirdi.

Grup adına açıklama yapan Sertaç Tekdal, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"O GÖRÜNTÜ TÜM DÜNYANIN UTANCIDIR"

Gazze halkının iki yıla yakındır vahşetin ve soykırımın en şiddetlisini yaşadığını ve pes etmediklerini belirten Tekdal, şöyle konuştu:

"Yaşanan tüm acı ve sıkıntılara rağmen gösterdikleri bu direniş işgalci siyonistleri daha da çıldırtmış ve vahşileştirmiş, bugün küçücük bedenleri, bebekleri, çocukları aç bırakarak, onları vazgeçirmeye ve dize getirmeye çalışıyorlar. Açlık, susuzluk ve o görüntü tüm dünyanın utancıdır."

Konuşmanın ardından meydanda yatsı namazı kılan grup daha sonra Gazze için dua etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!