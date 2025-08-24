Diyarbakır'da işletmede kavga: 4 kişi bıçaklandı

Diyarbakır'da işletmede kavga: 4 kişi bıçaklandı
Yayınlanma:
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, ilçe kırsalında bulunan Makam Dağı Mahallesi’nde bulunan bir işletmede meydana geldi.

TARTIŞMA KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçakların kullanıldığı şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma personeli sevk edildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kavgada yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi

OLAYA İLİŞKİN 5 KİŞİ GÖZALTINDA

Jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak 5 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Filenin Sultanları fırtına gibi başladı: Dünya Kupası'nda muhteşem galibiyet
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Türkiye
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
TCDD işçi alımı yapacak: Başvurular nereden yapılacak?
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
'Suikast' soruşturmasında tutuklanmıştı: Semra Ilık hakkında çarpıcı iddia
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!
Deprem uzmanı Ahmet Ercan'dan yüreklere su serpecek açıklama!