Cami kubbesinden düşen işçi hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Amasya'nın Merkez ilçesine bağlı Kaleköy'deki cami tadilatında çalışan 57 yaşındaki Ahmet Afan, kubbe üzerinde çalışma yaptığı sırada yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Olay dün öğle saatlerinde meydana geldi. Tadilat için Kayseri'den geldiği öğrenilen Afan, dengesini kaybederek yere çakıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri köye sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Afan'ın cenazesi, incelemelerin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
