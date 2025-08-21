Bursa'da traktör kazası: Sürücünün hayati tehlikesi var

Yayınlanma:
Bursa'da traktörün devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı. Tedavi altına alınan sürücü Eyüp U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Saat 21.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Maden Mahallesi'nde meydana gelen kazada 43 yaşındaki Eyüp U.'nun kullandığı 16 BMT 931 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan çukura devrildi.

devrilen-traktorun-surucusu-agir-yaralan-874533-259782.jpg

TRAKTÖRDEN YERE SAVRULDU

Traktör sürücüsü bu sırada yere düşerek ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Eyüp U.'ya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

devrilen-traktorun-surucusu-agir-yaralan-874530-259782.jpg

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Sürücü daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Eyüp U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bankalar taşıt kredisi faizlerini güncelledi: İşte 400 bin TL'nin geri ödeme miktarı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Bu rakamları bildi: 543 milyon TL kazandı
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Fenerbahçe taraftarının beklediği müjdeli haber geldi
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
Faizsiz 90 bin TL kredi fırtınası: Bankalar kesenin ağzını açtı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
En düşük maaş 47 bin lira oldu: İkramiyeler de 48 günden 50 yevmiyeye çıkarıldı
Aziz Yıldırım’ın olay yaratan bağışı ortaya çıktı
Türk sunucuya şok suçlama: 22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Türk sunucuya şok suçlama
22 yıl boyunca haksız şekilde sosyal yardım almış
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Bakanlıktan petrol kararı: Resmi Gazete'de yayımlandı
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
17 Ağustos 1999 depreminde ne oldu?
Binlerce insanın hayatını kaybettiği '17 Ağustos Marmara Depremi'nin 'sesi' oluşturuldu
Türkiye
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Mardin'de neler oluyor? Aynı gün 3 kadın evlerinde ölü bulundu
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
Tartıştığı arkadaşına vahşice saldırdı: Akran zorbalığı değil cinayete teşebbüs
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı
5 işçi bir odada, yemekler çöpte: TOKİ şantiyesinde yaşam savaşı