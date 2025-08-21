Bursa'da traktör kazası: Sürücünün hayati tehlikesi var
Yayınlanma:
Bursa'da traktörün devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı. Tedavi altına alınan sürücü Eyüp U.'nun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Saat 21.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Maden Mahallesi'nde meydana gelen kazada 43 yaşındaki Eyüp U.'nun kullandığı 16 BMT 931 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan çukura devrildi.
TRAKTÖRDEN YERE SAVRULDU
Traktör sürücüsü bu sırada yere düşerek ağır yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Eyüp U.'ya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Sürücü daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Eyüp U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.