Bolu’da 30 Ağustos coşkusu! Komandolar dakikalarca alkışlandı

Yayınlanma:
Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında caddede marşlar eşliğinde yürüyen komandolar, yurttaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Kutlamalar ilk olarak Anıtpark’ta yapılan çelenk töreniyle başlarken Bolu Valisi Abdulaziz Aydın'ın askeri araç ile askerleri selamlamasının ardından öğrencilerin şiir okuması, halk ve spor gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

KOMANDOLARIN GEÇİŞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ!

Daha sonra komandoların İzzet Baysal Caddesi üzerinde kortej yürüyüşüne geçilirken Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve PKK'ya yönelik operasyonlarda gösterdikleri başarılar nedeniyle iki 'Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' bulunan Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan komandoların kortej geçişi ilgi gördü. Komandolar sis bombaları yakarak yürürken yurttaşlar tarafından dakikalarla alkışlandı.

Kaynak:DHA

