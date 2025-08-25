Bisikletli Zeliha'nın ölümüne neden olan kazada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı

Bisikletli Zeliha'nın ölümüne neden olan kazada mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
Yayınlanma:
Çanakkale'de bisiklet turuna katılmak için antrenman yapan üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'e (23) kamyoneti ile çarpıp ölümüne neden olan Sezai Çekiç'in (56) 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı.

Kaza, 28 Nisan 2024'te saat 19.00 sıralarında Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Kocadere köyü yakınlarında meydana geldi. Sezai Çekiç yönetimindeki 17 UR 284 plakalı kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş'in kullandığı bisiklete çarptı. 5 Mayıs'ta düzenlenen 11'inci Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'na katılmak için antrenman yapan Güneş, kaldırıldığı Eceabat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kazanın ardından gözaltına alınan Sezai Çekiç, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAVA VE HAPİS CEZASI

Sezai Çekiç hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle 2'nci Asliye Ceza Hakimliği'nde dava açıldı. Davanın karar duruşması 13 Haziran'da görüldü. Duruşmaya hayatını kaybeden Zeliha Güneş'in yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme, sanık Sezai Çekiç'in 'Taksirle ölümüne neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ancak sanığın yargılanma sürecindeki davranışları ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak cezasında takdiri indirim yapıldı ve hapis cezası 4 yıl 2 aya indirildi. Hakim ayrıca kazada asli kusurlu olduğu belirlenen Çekiç'in sürücü belgesinin cezanın infazından sonra 1 yıl geri alınmasına hükmetti.

GEREKÇELİ KARAR

Mahkeme gerekçeli kararında, dosya kapsamında bilirkişi raporları ve Adli Tıp Kurum (ATK) Trafik İhtisas Dairesi raporuna atıfta bulunuldu. Raporda, kazanın oluşumunda sanık Sezai Çekiç’in asli ve tam kusurlu olduğu belirtildi. Suçun işleniş biçimi, zaman ve yer, failin taksire dayalı kusurunun ağırlığı, Zeliha Güneş'in ölüm tarzı ve suçun diğer özellikleri ile sanıktaki kusurun yoğunluğu dikkate alındı. Kararda, kazada Zeliha Güneş’in kusurunun bulunmadığı da vurgulandı.

Dosya kapsamındaki tespitler bir bütün olarak değerlendirildi ve TCK’nın 85/1. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle sanık cezalandırıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

