Balıkesir'de narkotik operasyonları: 1 kişi tutuklandı

Balıkesir'in Edremit’te narkotik ekipleri, uyuşturucuya karşı düzenledikleri operasyonlarda önemli başarı elde etti. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri dün yaptıkları çalışmada 1 kilo 64 gram esrar ile toplam 201 gram kokain ele geçirdi. Operasyonda şüphelilerin kimlikleri tespit edilerek gözaltı işlemleri başlatıldı.

Aynı gün Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda ise farklı türde ve miktarda uyuşturucular ele geçirildi. Operasyonda toplam 600 gram skunk/esrar, 37 sentetik hap, 1 hassas terazi, 1,10 gram tütünle karışık esrar ve 1 esrar öğütme aparatı bulundu. Yapılan titiz çalışmayla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yetkililer, operasyonların uyuşturucu ticaretine karşı kararlılıkla sürdürüleceğini ve toplumun güvenliği için çalışmaların devam edeceğini belirtti.