İzmir’de son günlerde etkisini artıran şiddetli sağanak yağışlar, kentin bazı bölgelerinde taşkınlara yol açarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı yollar ulaşıma kapanırken, trafik ve toplu taşıma hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı. Yağışların neden olduğu sel baskınları zaman zaman can güvenliğini riske attı.

Kuraklık endişesinin uzun süredir konuşulduğu İzmir’de, son sağanak yağışlar sırasında barajlardaki doluluk oranları merakla takip edildi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 9 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kentteki barajların güncel doluluk oranlarını açıkladı.

Verilere göre, son yağışlar su rezervlerinde sınırlı bir toparlanma sağlasa da uzmanlar, kuraklık riskinin henüz tamamen ortadan kalkmadığı konusunda uyardı.

İZMİR TAHTALI BARAJI DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İzmir’in en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı, son sağanak yağışların ardından kısa sürede artış gösterdi. 8 Şubat’ta yüzde 17,17 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, 9 Şubat itibarıyla yüzde 17,75’e yükseldi; böylece bir günde yaklaşık yüzde 3,4 artış kaydedildi.

Kentte etkili olan sağanak yağışlar zaman zaman sel baskınlarına yol açarak bazı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkilese de, barajlara önemli miktarda su girişi sağladı.

Uzmanlar, artışın kış aylarında beklenen yağışların etkisiyle gerçekleştiğini belirtirken, mevcut seviyenin hâlâ su ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığını vurguladı. Kış mevsimi boyunca yağışların devam etmesinin kritik önemde olduğuna dikkat çekildi.

SON SAĞANAK YAĞIŞLAR TAHTALI BARAJI DOLULUK ORANINI 3 GÜNDE ARTIRDI

İzmir’in içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı’nda doluluk oranı, son sağanak yağışların etkisiyle artış gösterdi. 7 Şubat’ta yüzde 16,34 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, 8 Şubat’ta yüzde 17,17’ye, 9 Şubat itibarıyla ise yüzde 17,75’e yükseldi.

Uzmanlar, artışın özellikle kış aylarında beklenen sağanak yağışların barajlara sağladığı su girişinden kaynaklandığını belirtirken, mevcut seviyenin hâlâ su ihtiyacını karşılamak için yeterli olmadığını vurguladı.

Sağanak sonrası İzmir'in baraj karnesi: Tahtalı ve Gördes yükselişe geçti

GÖRDES BARAJI’NDA SAĞANAK VE SELLERLE DOLULUK ORANI YÜKSELDİ

29 Ocak’ta doluluk oranı yüzde 0’a kadar gerileyerek neredeyse tamamen kuruma noktasına gelen Gördes Barajı, son sağanak yağışlar ve ardından meydana gelen sel taşkınları sayesinde yeniden su tutmaya başladı. 9 Şubat itibarıyla baraj doluluk oranı yüzde 9,96 olarak ölçüldü. Bu artış, barajdaki su seviyesinde geçici de olsa bir toparlanma sağladı.

İZMİR’İN BARAJLARINDAKİ DOLULUK ORANLARI

İzmir’de barajlardaki doluluk oranları, son sağanak yağışların ardından güncellendi. En yüksek doluluk Güzelhisar Barajı’nda yüzde 54,22 olarak ölçülürken, en düşük doluluk oranı ise Gördes Barajı’nda yüzde 9,96 olarak kaydedildi.

Diğer barajların doluluk oranları ise şöyle:

Tahtalı Barajı: %17,75

Balçova Barajı: %44,91

Ürkmez Barajı: %45,05

Güzelhisar Barajı: %54,22

Gördes Barajı: %9,96

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %47,34

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN KRİTİK?

Baraj doluluk oranları, şehirlerin su güvenliği açısından önemli bir göstergedir. Seviyeler düştüğünde içme suyu temini aksayabilir, tarımsal sulama yetersiz kalabilir ve gıda fiyatları artabilir. Ayrıca hidroelektrik santrallerin enerji üretimi etkilenir. Düşük doluluk oranları hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eden bir risk oluşturur.

9 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

