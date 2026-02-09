Düzenli kış yağışları, barajlardaki su seviyelerinin yükselmesine katkı sağlasa da, uzmanlar su seviyelerinin hâlâ yeterli olmadığını ve kuraklık riskinin devam ettiğini belirtti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 9 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kent genelindeki barajların güncel durumunu paylaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı son günlerde kademeli değişim gösterdi. 8 Şubat’ta yüzde 35,14 olarak ölçülen doluluk oranı, sağanak yağışların etkisiyle bugün yüzde 35,8 olarak kaydedildi.

İSTANBUL BARAJLARINDA 14 GÜNLÜK KRİTİK ARTIŞ

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları, son 14 gün içinde sağanak yağışlar ve kar erimelerinin etkisiyle önemli değişimler gösterdi. 27 Ocak’ta yüzde 27,34 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, 9 Şubat itibarıyla yüzde 35,8’e ulaştı.

Uzmanlar, artışta özellikle düzenli kış yağışları ve kar erimelerinin barajlara sağladığı suyun etkili olduğunu belirtirken, yetkililer mevcut seviyelerin hâlâ yeterli olmadığına dikkat çekti.

9 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları, son sağanak yağışlar ve kar erimelerinin etkisiyle güncellendi. Kentte en yüksek doluluk Elmalı Barajı’nda yüzde 93,54 olarak ölçülürken, en düşük doluluk Pabuçdere Barajı’nda yüzde 11,09 seviyesinde kaydedildi.

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı: %49,98

Darlık Barajı: %53,93

Elmalı Barajı: %93,54

Terkos Barajı: %22,73

Alibey Barajı: %30,85

Büyükçekmece Barajı: %25,39

Sazlıdere Barajı: %22,44

Istrancalar Barajı: %68,04

Kazandere Barajı: %11,55

Pabuçdere Barajı: %11,09

İstanbul barajlarında yükseliş var ama tablo hala kritik

GEÇMİŞ YILLARIN BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ancak geçen yılın aynı döneminde barajlardaki doluluk yüzde 50'nin üzerindeydi.

İSKİ istatistiklerine göre, 7 Şubat'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 84,21, 2017'de yüzde 85,58, 2018'de yüzde 75,38, 2019'da yüzde 89,74, 2020'de yüzde 59,2, 2021'de yüzde 45,55, 2022'de yüzde 66,91, 2023'te yüzde 31,14, 2024'te yüzde 75,85, 2025'te yüzde 53,27 ve 2026'da yüzde 34,71 olarak kaydedildi.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları, şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir göstergedir. Doluluk seviyeleri düştüğünde içme suyu temini aksayabilir, tarımsal sulama yetersiz kalabilir ve enerji üretiminde hidroelektrik santrallerin kapasitesi düşebilir. Ayrıca düşük doluluk oranları, su kullanımında kısıtlamalara ve günlük yaşam ile ekonomi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle barajlardaki su seviyeleri, hem yetkililer hem de vatandaşlar için yakından takip edilen önemli bir parametredir.

9 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

