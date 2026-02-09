Son günlerde Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışlar, baraj doluluk oranlarının artmasında belirleyici rol oynadı. Kış mevsiminin getirdiği yoğun yağışlar ve kar erimeleri, barajlara kademeli olarak su girişini sağlayarak doluluk oranlarının yükselmesine katkıda bulundu. Özellikle son haftalarda gerçekleşen düzenli yağışlar, şehirlerin içme ve kullanma suyu rezervlerinin korunmasında kritik öneme sahip oldu.

Uzmanlar, doluluk oranlarındaki artışı olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, bazı küçük ve kritik havzalarda su seviyelerinin hâlâ düşük kaldığını vurguladı. Bu durum, özellikle yaz aylarında olası kuraklık risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini ortaya koydu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 9 Şubat 2026 itibarıyla kent genelindeki barajların güncel doluluk ve aktif su oranlarını kamuoyuyla paylaştı; yetkililer, su kaynaklarının verimli kullanılması ve tasarruf önlemlerinin önemine dikkat çekti.

ANKARA BARAJLARI TOPLAM DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Ankara’daki barajların toplam doluluk oranı son günlerde sağanak yağışlar ve kar erimelerinin etkisiyle artış gösterdi. 8 Şubat’ta yüzde 16,91 olarak ölçülen toplam doluluk oranı, 9 Şubat itibarıyla yüzde 17,70’e ulaştı.

Uzmanlar, doluluk artışında özellikle son dönemdeki düzenli kış yağışlarının ve eriyen karların barajlara sağladığı suyun etkili olduğunu belirtti. Ancak yetkililer, mevcut seviyelerin hâlâ kritik eşiklerin altında olduğunu söyledi.

ANKARA BARAJLARI AKTİF DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Ankara’daki barajların aktif doluluk oranı da son günlerde değişim gösterdi. 8 Şubat’ta yüzde 7,23 olarak ölçülen aktif doluluk oranı, 9 Şubat itibarıyla yüzde 8,12’ye yükseldi. Uzmanlar, bu artışta son günlerde etkili olan yağışların ve kar erimelerinin barajlara sağladığı suyun büyük katkısı bulunduğunu belirtti.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 9 ŞUBAT İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara barajlarındaki doluluk oranları, son günlerdeki sağanak yağışlar ve kar erimelerinin etkisiyle güncellendi. Kentte en düşük doluluk Türkeşrefli Barajı’nda yüzde 5,92 olarak ölçülürken, en yüksek doluluk Kesikköprü Barajı’nda yüzde 100 seviyesinde kaydedildi.

Kesikköprü Barajı’nı yüzde 28,96 ile Eğrekkaya Barajı takip etti. Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:

• Akyar Barajı: %21.68

• Çubuk 2 Barajı: %16.67

• Kargalı Barajı: %16.24

• Kavşakkaya Barajı: %13.65

• Kurtboğazı Barajı: %16.68

• Çamlıdere Barajı: %16.98

• Eğrekkaya Barajı: %28.96

• Peçenek Barajı: %17.89

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

9 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

