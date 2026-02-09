Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, 9 Şubat 2026 itibarıyla Yuvacık Barajı başta olmak üzere kentteki barajların güncel doluluk oranlarını açıkladı. Yağışların ardından barajlara kademeli su girişi sağlanırken, doluluk oranlarında gözle görülür bir artış yaşandığı belirtildi. Yetkililer, bu artışın özellikle son dönemde gerçekleşen sağanak yağışlar ve eriyen kar sularının etkisiyle gerçekleştiğini vurguladı.

KOCAELİ YUVACIK BARAJI DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, 9 Şubat 2026 Pazartesi itibarıyla Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı yüzde 51’e yükseldi. Cuma gününden bu yana günlük ortalama yüzde 2 artışla toplamda yüzde 6’lık bir yükseliş kaydedildi. Tam kapasitesi 51 milyon metreküp olan barajda su miktarı ise 25 milyon 830 bin metreküp olarak ölçüldü.

YUVACIK BARAJI’NDA HAFTALIK DOLULUKTA ÖNEMLİ ARTIŞ

Başiskele sınırlarında bulunan ve Kocaeli’nin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda 2 Şubat Pazartesi günü doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçülmüştü. 9 Şubat itibariyle bu oran yüzde 51,13’e yükseldi.

Bu veriler, sadece bir haftalık süre içinde baraj doluluk oranının yaklaşık 12,13 puan arttığını gösterdi. Bu da barajın kapasitesine yaklaşık yüzde 31’lik önemli bir haftalık artış anlamına geldi. Uzmanlar, bu artışta özellikle son dönemdeki sağanak yağışlar ve eriyen kar sularının etkili olduğunu vurguladı.

NAMAZGAH BARAJI’NDA DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Kandıra ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı’nda doluluk oranı artışını sürdürüyor. 2 Şubat’ta yüzde 71 olarak ölçülen doluluk, bugün yüzde 73’e yükseldi. Uzmanlar, bu kademeli artışta son günlerdeki sağanak yağışlar ve kar erimelerinin etkili olduğunu belirtildi. Bu yükseliş, barajın su rezervlerinin korunması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

NAMAZGAH BARAJI DOLULUK ORANINDA GEÇEN YILA GÖRE BÜYÜK ARTIŞ

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı’nda doluluk oranı önemli bir artış gösterdi. 9 Şubat 2025’te yüzde 45 olan doluluk, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü yüzde 73’e ulaştı; yani geçen yıla göre 28 puanlık bir yükseliş yaşandı. Tam kapasitesi 25 milyon metreküp olan barajda, bugün itibarıyla mevcut su miktarı 16 milyon 530 bin metreküp olarak ölçüldü. Bu gelişme, Kocaeli halkı için umut verici bir durum olarak kayıtlara geçti.

SAPANCA GÖLÜ’NDE SU SEVİYESİ ORTA SEVİYEDE SEYREDİYOR

9 Şubat 2026, saat 09:53 itibarıyla yapılan ölçümlere göre Sapanca Gölü’nün su seviyesi 28,70 metre olarak kaydedildi. Renkli skala değerlendirmesinde bu seviye, orta bantta yer alıyor. Göldeki su seviyesinin yükselip yükselmediği sıkça gündeme gelirken, uzmanlar bu rakamın mevsim normalleri içinde olduğunu belirtti.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

9 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

9 Şubat Ankara'daki barajların doluluk oranları

9 Şubat İstanbul'daki barajların doluluk oranları

9 Şubat İzmir'deki barajların doluluk oranları