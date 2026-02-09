Yağışların ardından Kocaeli barajlarında dikkat çeken artış!

Yağışların ardından Kocaeli barajlarında dikkat çeken artış!
Yayınlanma:
Kocaeli’de baraj dolulukları yağış ve kar erimelerinin etkisiyle yükseldi. Yuvacık Barajı yüzde 51, Namazgah Barajı ise geçen yıla göre büyük artışla yüzde 73 doluluk oranına ulaştı. Su rezervlerindeki bu artış, kentin içme suyu güvenliği açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü, 9 Şubat 2026 itibarıyla Yuvacık Barajı başta olmak üzere kentteki barajların güncel doluluk oranlarını açıkladı. Yağışların ardından barajlara kademeli su girişi sağlanırken, doluluk oranlarında gözle görülür bir artış yaşandığı belirtildi. Yetkililer, bu artışın özellikle son dönemde gerçekleşen sağanak yağışlar ve eriyen kar sularının etkisiyle gerçekleştiğini vurguladı.

KOCAELİ YUVACIK BARAJI DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İSU Genel Müdürlüğü verilerine göre, 9 Şubat 2026 Pazartesi itibarıyla Yuvacık Barajı’nın doluluk oranı yüzde 51’e yükseldi. Cuma gününden bu yana günlük ortalama yüzde 2 artışla toplamda yüzde 6’lık bir yükseliş kaydedildi. Tam kapasitesi 51 milyon metreküp olan barajda su miktarı ise 25 milyon 830 bin metreküp olarak ölçüldü.

kocaeli-b.jpg

YUVACIK BARAJI’NDA HAFTALIK DOLULUKTA ÖNEMLİ ARTIŞ

Başiskele sınırlarında bulunan ve Kocaeli’nin içme suyunun büyük bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda 2 Şubat Pazartesi günü doluluk oranı yüzde 39 olarak ölçülmüştü. 9 Şubat itibariyle bu oran yüzde 51,13’e yükseldi.

Bu veriler, sadece bir haftalık süre içinde baraj doluluk oranının yaklaşık 12,13 puan arttığını gösterdi. Bu da barajın kapasitesine yaklaşık yüzde 31’lik önemli bir haftalık artış anlamına geldi. Uzmanlar, bu artışta özellikle son dönemdeki sağanak yağışlar ve eriyen kar sularının etkili olduğunu vurguladı.

NAMAZGAH BARAJI’NDA DA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Kandıra ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı’nda doluluk oranı artışını sürdürüyor. 2 Şubat’ta yüzde 71 olarak ölçülen doluluk, bugün yüzde 73’e yükseldi. Uzmanlar, bu kademeli artışta son günlerdeki sağanak yağışlar ve kar erimelerinin etkili olduğunu belirtildi. Bu yükseliş, barajın su rezervlerinin korunması açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi.

NAMAZGAH BARAJI DOLULUK ORANINDA GEÇEN YILA GÖRE BÜYÜK ARTIŞ

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı’nda doluluk oranı önemli bir artış gösterdi. 9 Şubat 2025’te yüzde 45 olan doluluk, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü yüzde 73’e ulaştı; yani geçen yıla göre 28 puanlık bir yükseliş yaşandı. Tam kapasitesi 25 milyon metreküp olan barajda, bugün itibarıyla mevcut su miktarı 16 milyon 530 bin metreküp olarak ölçüldü. Bu gelişme, Kocaeli halkı için umut verici bir durum olarak kayıtlara geçti.

sapanca.jpg

SAPANCA GÖLÜ’NDE SU SEVİYESİ ORTA SEVİYEDE SEYREDİYOR

9 Şubat 2026, saat 09:53 itibarıyla yapılan ölçümlere göre Sapanca Gölü’nün su seviyesi 28,70 metre olarak kaydedildi. Renkli skala değerlendirmesinde bu seviye, orta bantta yer alıyor. Göldeki su seviyesinin yükselip yükselmediği sıkça gündeme gelirken, uzmanlar bu rakamın mevsim normalleri içinde olduğunu belirtti.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

  • Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.
  • Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.
  • Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.
  • Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.
  • Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

9 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

9 Şubat Ankara'daki barajların doluluk oranları

9 Şubat İstanbul'daki barajların doluluk oranları

9 Şubat İzmir'deki barajların doluluk oranları

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
TFF bahis oynayan ismi Galatasaray maçına atadı
Türkiye
Sağanağın ardından oluşan gölette mahsur kaldılar! Yardıma itfaiye koştu
Sağanağın ardından oluşan gölette mahsur kaldılar! Yardıma itfaiye koştu
İstanbul'a bahar havası geliyor!
İstanbul'a bahar havası geliyor!
Son dakika | Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı
Son dakika | Turgay Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı