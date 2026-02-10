Yağışların ardından Muğla’daki barajlardaki doluluk oranları merak ediliyordu. Yapılan açıklamaya göre, Bayır ve Dalaman Akköprü barajlarında su seviyesi yüzde 100’e ulaştı.

Geyik Barajı’nda doluluk yüzde 67, Akgedik Barajı’nda yüzde 66, Eşen Barajı’nda yüzde 68, Derince Barajı’nda ise yüzde 36 olarak kaydedildi. Bu yükseliş, bölgedeki su rezervlerinin güçlendiğini gösterdi.

BODRUM MUMCULAR BARAJI KURUMA NOKTASINDAYDI

Yaz aylarında neredeyse kuruma noktasına gelen ve Bodrum’un içme suyunda kritik öneme sahip Bodrum Mumcular Barajı'nda da doluluk oranında önemli bir artış yaşandı. Yapılan ölçümlere göre barajdaki su seviyesi yüzde 17’ye yükseldi.

BARAJ DOLULUK ORANLARI GEÇEN YILA GÖRE FARKLILIK GÖSTERDİ

Kentteki barajlardaki su seviyeleri, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir artış gösterdi. Geçen yıl aynı dönemde ortalama yüzde 75 seviyesinde olan baraj dolulukları, bu yıl yapılan ölçümlere göre yüzde 84’e kadar yükseldi. Artan doluluk, özellikle tarımsal sulama ve içme suyu temini açısından bölgeye rahat bir nefes aldırdı.

KURUYAN 100’Ü AŞKIN SU KUYUSU YAĞIŞLARLA DOLDU

Bölgede uzun süredir kuruyan 100’ün üzerinde su kuyusu, son dönemde etkili olan yağışlarla birlikte yeniden dolmaya başladı. Kuraklık nedeniyle büyük kısmı işlevini yitiren kuyular, artan yağışlarla birlikte su seviyelerini önemli ölçüde geri kazandı ve bölgedeki su ihtiyacının karşılanmasında kritik rol oynamaya başladı.

2026 OCAK AYI BARAJ DOLULUK ORANLARI

Akgedik Barajı: yüzde 65,65

Derince Barajı: yüzde 36,75

Geyik Barajı: yüzde 67,85

Mumcular Barajı: yüzde 16,53

KURAKLIK ETKİSİ HALA SÜRÜYOR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, il genelindeki yağışlara rağmen kuraklığın etkilerinin geçmediğini söyledi.

Yağışlarla bir taraftan taşkınlar oluşurken bir taraftan da yer altı su kaynaklarının beslendiğini belirten Özçelik, "Son yıllarda ülkemizde ciddi bir kuraklık söz konusuydu. Bu yıl da kuraklık etkileri devam etti. Ülke genelinde yüzde 20 civarında bir yağış eksikliği vardı. Büyükşehirlerimizdeki su sıkıntısının temel sebebinin bu olduğunu görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ŞUBATTAN SONRA FAZLA YAĞIŞ OLMAYABİLİR"

Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yüzde 30’un üzerinde yağış açığı olduğunu vurgulayan Özçelik, özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da şubat sonuna kadar toplam yağışın yüzde 80’ine yakın kısmının gerçekleştiğini bildirdi.

Özçelik, şubattan sonra ciddi bir yağış beklenmediğine dikkat çekti. Ülkenin bazı bölgelerinde son dönemde kısa süreli sağanak yağışlar nedeniyle taşkınların meydana geldiğini hatırlatan Özçelik, suyun doğru şekilde yönetilememesi durumunda hem susuzluk hem de taşkın riskinin artacağını belirtti. Kuraklığın etkilerinin halen devam ettiğini vurgulayan Özçelik, özellikle büyükşehirlerde gerekli tedbirlerin alınmasının önemine işaret etti.

"MUĞLA'NIN KRONİK SORUNLARI DEVAM EDİYOR"

Muğla'daki baraj ve göletlerde son yağışlarla su seviyelerinde artışlar yaşandığını anlatan Özçelik, sözlerine şöyle devam etti:

Bodrum'un su sorunu kronik. Yağışları biz ne kadar da biriktirsek bir noktada iletişim hatlarından kaybolan sular veya suyun efektif kullanılmaması nedeniyle su sıkıntısını her yıl artarak çekiyoruz. Altyapıdaki sorunlar nedeniyle Bodrum'un tamamı şiddetli bir yağış sırasında özellikle kuru dere yataklarının taşması sonucu büyük tahribatlar yaşanıyor.

Muğla'da özellikle yayla bölgesine son dönemde düşen yağışlarla su kuyularının dolmaya başladığını söyleyen Özçelik, "Kuyulardan çok aşırı çekim yaptık. Birçok kaynağımız kurmuş durumdaydı şimdi düşen yağışlarla çoğu kanyonda, kuyularda, kaynak sularının tekrar gün yüzüne çıktığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

