Son günlerde Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışlar, baraj doluluk oranlarının artmasında belirleyici rol oynadı. Kış yağışları ve eriyen kar suları, barajlara düzenli su girişi sağlayarak doluluk oranlarının artmasına katkıda bulundu. Özellikle son haftalarda gerçekleşen düzenli yağışlar, şehirlerin içme ve kullanma suyu rezervlerinin korunmasında kritik bir öneme sahip oldu.

Uzmanlar, doluluk oranlarındaki artışı olumlu bir gelişme olarak değerlendirirken, bazı küçük ve kritik havzalarda su seviyelerinin hâlâ yetersiz kaldığını belirtti. Bu durum, yaz aylarında olası kuraklık risklerine karşı hâlen dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 10 Şubat 2026 itibarıyla kent genelindeki barajların güncel doluluk ve aktif su seviyelerini paylaştı; yetkililer, su kaynaklarının verimli kullanılması ve tasarrufun önemine bir kez daha dikkat çekti.

ANKARA BARAJLARI TOPLAM DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Ankara’daki barajlarda doluluk oranı, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve kar erimeleri sayesinde yükseliş gösterdi. 9 Şubat’ta yüzde 17,70 olan toplam doluluk, bugün yüzde 18,32 seviyesine ulaştı. Uzmanlar, artışta özellikle düzenli kış yağışları ve eriyen kar sularının barajlara sağladığı katkının belirleyici olduğunu vurguladı.

Yetkililer ise mevcut seviyelerin hâlâ kritik eşiklerin altında olduğunu belirterek, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve tasarrufun önemine dikkat çekti. Barajlardaki artışın mevsimsel bir toparlanma olduğunu belirten uzmanlar, uzun vadeli su güvenliği için yağışların düzenli devam etmesinin ve kent genelinde bilinçli su kullanımının kritik olduğunu ifade etti.

ANKARA BARAJLARI AKTİF DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Ankara’daki barajların aktif doluluk oranı, son günlerde gözlemlenen değişimle yükseliş kaydetti. 9 Şubat’ta yüzde 8,12 olan aktif doluluk, bugün yüzde 8,81 seviyesine ulaştı. Uzmanlar, artışta özellikle son dönemde etkili olan sağanak yağışlar ve eriyen kar sularının barajlara sağladığı katkının belirleyici olduğunu vurguladı. Bu yükseliş, kent genelindeki su rezervlerinin yönetimi ve planlı kullanımı açısından önemli bir gösterge olarak değerlendirildi.

ASKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE 10 ŞUBAT İTİBARİYLE ANKARA'DA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ankara barajlarındaki doluluk oranları, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve kar erimeleriyle güncellendi. Kentte en yüksek doluluk yüzde 100 ile Kesikköprü Barajı’nda ölçülürken, bunu yüzde 30,08 ile Eğrekkaya Barajı takip etti. En düşük doluluk ise yüzde 5,92 ile Türkeşrefli Barajı’nda kaydedildi.

• Akyar Barajı: %23,33

• Çubuk 2 Barajı: %17,49

• Kargalı Barajı: %16,42

• Kavşakkaya Barajı: %14,51

• Kurtboğazı Barajı: %17,42

• Çamlıdere Barajı: %17,48

• Eğrekkaya Barajı: %30,08

• Peçenek Barajı: %18,49

• Kesikköprü Barajı: %100

• Türkeşrefli Barajı: %5,92

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, barajın kapasitesinin yüzde 100 dolu olduğu seviyeyi, en üst sınırı ifade eder. Yani barajın içinde olması gereken en yüksek su miktarıdır.

BARAJLARDA AKTİF DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda aktif doluluk oranı, barajın kullanılabilir su miktarını gösterir. Yani barajın toplam kapasitesi değil, içme suyu ve enerji üretimi için fiilen kullanılabilecek suyun oranıdır.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir gösterge.

Oranlar düştüğünde içme suyu kesintileri gündeme gelir.

Tarımda sulama yetersiz kalır, gıda fiyatları yükselir.

Enerji üretiminde hidroelektrik santraller devre dışı kalır.

Düşük doluluk oranı hem ekonomiyi hem de günlük yaşamı doğrudan tehdit eder.

10 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

