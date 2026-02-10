Yağışların ardından kentteki barajların doluluk oranları merak ediliyordu. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), güncel verileri açıkladı.

ÇATALAN BARAJI DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) verilerine göre, son aylarda kentte etkili olan yağışlar Çatalan Barajı’nın doluluk oranını yükseltti. Barajdaki su seviyesi yüzde 73’e çıkarak 95 milyon metreküpe ulaştı. Kentin tarımsal sulama ve içme suyu ihtiyacını karşılayan barajdaki artış, çiftçiler için önemli bir rahatlama sağladı.

SEYHAN BARAJI DOLULUKTA ARTIŞ GÖSTERDİ: ÇİFTÇİLERE MART ÖNCESİ UMUT

Tarımsal sulama ve elektrik üretiminde önemli rol oynayan Seyhan Barajı'nda da doluluk oranı yüzde 51, su miktarı ise 60 milyon metreküpe çıktı. Mevsim yağışlarının barajlardaki su miktarını artırması, martta başlayacak mısır ve ayçiçeği ekim sezonu öncesi çiftçileri umutlandırdı.

BARAJ DOLULUKLARI ÇİFTÇİLERİN UMUDUNU ARTIRDI

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Yaşar Özkan, geçen yıl kuraklıktan etkilenen kentte yaklaşık 5 milyon dekar tarım arazisi olduğunu söyledi. Sulama suyunun, tarım için önem taşıdığını dile getiren Özkan, "Barajlardaki doluluk oranlarımız geçen yıldan çok daha iyi. Yerler kuruduğu anda birinci ürün olarak mısır ekimine başlayacağız. İnşallah 2026'da sıkıntımız olmaz." dedi.

Özkan, iklim krizinin tüm dünyayı etkilediğini vurgulayarak, "Suyu gözümüz gibi kullanacağız, hoyratça harcamayacağız." ifadesini kullandı.

"BU YIL ÇOK UMUTLUYUZ"

Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nin muhtarı Feyzi Deveci de yağışların tarıma "can suyu" olduğunu aktardı. Kuraklık nedeniyle geçen yıl zorluk yaşadıklarını dile getiren Deveci, sözlerine şöyle devam etti:

Geçen yıl yağmur yağmayınca herhangi bir verim alamadık, tarlalarımızı sulayamadık ama bu yıl verim güzel, yağmur da güzel yağıyor. Çiftçinin yüzü bu sene güldü. Devlet Su İşleri geçen yıl kapalı sistem olduğu için suları kıstı. Bu yıl, geçen yıla göre maşallah suyumuz arttığı için vanaları açtılar. Herkes rahatça bahçesini ve tarlasını sulayabiliyor. Bu yıl çok umutluyuz, su sıkıntımız yok çok şükür. Böyle giderse seneye de olmayacak inşallah.

"BU YIL ÇİFTÇİLERİMİZ RAHAT RAHAT EKİM YAPABİLECEK"

Buğday, ayçiçeği ve mısır üreticisi Mehmet Kapan Ekici ise geçen yıl kuraklıktan dolayı yaz ürünü ekemediklerini belirterek, "Bu yıl gereken yağmur toprağımıza düştü. Geçen yıl yağış çok düşüktü, hatta barajımız dolmuyordu. Çok şükür bu yıl doluluk oranımız yükseldi. Barajlarımız dolduğu için çiftçilerimiz rahat rahat ekim yapacak. Rahat ekim yaptığı için de verimde yükselme olacak." dedi.

Yağışlar etkisini gösterdi: Adana barajlarında su seviyesi arttı

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İçme suyu arzının sürdürülebilirliğini gösterir.

Kuraklık riskine karşı erken uyarı niteliği taşır.

Tarımsal sulama planlamasında belirleyici olur.

Enerji üretimi ve sanayi kullanımı açısından kritik veridir.

Su kesintisi ve tasarruf önlemlerinin gerekip gerekmediğine işaret eder.

Şehirlerin kısa ve orta vadeli su yönetimi politikalarını etkiler.

