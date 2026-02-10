Düzenli kış yağışları, barajlardaki su seviyelerinin yükselmesine katkı sağlasa da, uzmanlar su seviyelerinin hâlâ yeterli olmadığını ve kuraklık riskinin devam ettiğini belirtti. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kent genelindeki barajların güncel durumunu paylaştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı son günlerde kademeli bir artış gösterdi. 9 Şubat’ta yüzde 35,8 olan doluluk oranı, bugün yüzde 36,03 seviyesine yükseldi. Artışta devam eden yağışların yanı sıra kar erimelerinin de etkisi oldu. Uzmanlar ise mevcut seviyelerin su güvenliği açısından hâlâ dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

İSTANBUL BARAJLARINDA 14 GÜNLÜK KRİTİK ARTIŞ

28 Ocak’ta yüzde 27,54 olarak ölçülen İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, 14 gün sonra yüzde 36,03 seviyesine çıktı. Bu, yaklaşık 8,5 puanlık artış anlamına gelir ve barajlarda kayda değer bir toparlanma sağladı. Artışta, son günlerde etkili olan sağanak yağışlar ve kar erimeleri etkili oldu. Uzmanlar, bu yükselişe rağmen baraj doluluklarının hâlâ dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

10 ŞUBAT 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranları, son sağanak yağışlar ve kar erimelerinin etkisiyle güncellendi. Kent genelinde en yüksek doluluk Elmalı Barajı’nda yüzde 94,21 olarak ölçülürken, en düşük doluluk Pabuçdere Barajı’nda yüzde 11,62 seviyesinde kaydedildi. Bu durum, bazı barajların neredeyse kapasiteye yakın dolarken, bazı havzalarda su seviyesinin hâlâ kritik düzeyde olduğunu gösterdi.

Diğer barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:

Ömerli Barajı: %51,05

Darlık Barajı: %55,07

Terkos Barajı: %22,99

Alibey Barajı: %31,53

Büyükçekmece Barajı: %25,88

Sazlıdere Barajı: %22,07

Istrancalar Barajı: %64,81

Kazandere Barajı: %12,04

Veriler, yağışların bazı barajlarda su seviyesini ciddi şekilde artırdığını ancak özellikle Pabuçdere ve Kazandere gibi barajlarda suyun hâlâ yetersiz olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, doluluk oranlarındaki artışa rağmen tasarruf ve dikkatli kullanımın önemini koruduğunu vurguladı.

Yağışlar sonrası İstanbul barajlarındaki kritik tablo

BARAJLARDA TAM DOLULUK ORANI NE DEMEK?

Barajlarda tam doluluk oranı, baraj kapasitesinin yüzde 100’e ulaştığı, yani barajda bulunması gereken en yüksek su seviyesini ifade eder.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları, şehirlerin su güvenliği açısından kritik bir göstergedir. Doluluk seviyeleri düştüğünde içme suyu temini aksayabilir, tarımsal sulama yetersiz kalabilir ve enerji üretiminde hidroelektrik santrallerin kapasitesi düşebilir. Ayrıca düşük doluluk oranları, su kullanımında kısıtlamalara ve günlük yaşam ile ekonomi üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Bu nedenle barajlardaki su seviyeleri, hem yetkililer hem de vatandaşlar için yakından takip edilen önemli bir parametredir.

10 ŞUBAT 2026 ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

10 Şubat İzmir'deki barajların doluluk oranları

10 Şubat Ankara'daki barajların doluluk oranları