Üç gün tuzlu ve buzlu suda bekletilerek hazırlanıyor: Kavanozu 2 bin lira!

Sinoplu balıkçılar, 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda yapmaya devam ediyor. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu telle temizleniyor.

3 GÜN TUZLU VE BUZLU SUDA BEKLETİLİYOR

Balıklar, temizlendikten sonra 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor.

Fiyatları hava koşulları ile değişiyor: Kilosu 150 liradan satılıyor!

LAKERDALAR 1000 TL’YE SATILIYOR

Tuzlanan balıklar, buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar, daha sonra kavanozlara konularak hazır duruma getiriliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar 1000 TL’ye satılıyor.

640 dekarlık alandan bin 900 ton ürün bekliyorlar: Kilosu 12 TL'den satılıyor!

"TOPLAM 2 BİN LİRAYA SATIŞINI YAPIYORUZ"

Sinoplu Balıkçı İbrahim Gündoğdu, şöyle konuştu: