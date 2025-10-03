Üç gün tuzlu ve buzlu suda bekletilerek hazırlanıyor: Kavanozu 2 bin lira!

Kilogramlık kavanozlarda lakerda yapan Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu, 2 kilogramlık kavanozların 2 bin lira olduğunu ifade ederek, "Ben bunları satmıyorum, kendime ayırıp lakerda yapıyorum. Şuan toriklerin kendisi zaten 1300 lira civarında, en az 300 lira da masrafı oluyor, 500 lira civarında da biz alıyoruz. Toplam 2 bin liraya satışını yapıyoruz" dedi.

Sinoplu balıkçılar, 2 kilogramlık kavanozlarda lakerda yapmaya devam ediyor. Palamudun irisi ya da torikten yapılan lakerda için ilk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu telle temizleniyor.

3 GÜN TUZLU VE BUZLU SUDA BEKLETİLİYOR

Balıklar, temizlendikten sonra 3 gün tuzlu ve buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı olan tuzlama işlemine geçiliyor.

LAKERDALAR 1000 TL’YE SATILIYOR

Tuzlanan balıklar, buzdolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar, daha sonra kavanozlara konularak hazır duruma getiriliyor. Kentte 2 kilogramlık lakerdalar 1000 TL’ye satılıyor.

"TOPLAM 2 BİN LİRAYA SATIŞINI YAPIYORUZ"

Sinoplu Balıkçı İbrahim Gündoğdu, şöyle konuştu:

“Şuan tezgahımızda ağırlıklı olarak hamsimiz var. Kasım ayında çıkması gereken hamsi, palamut olmaması nedeniyle erken avlanmaya başlandı. Eylül ayının 10’u gibi başladılar ve halen devam ediyorlar. Tahmin ediyorum ki 20 gün sonra, bir ay sonra erkenden biter.

Lakerda yapımında balık öncelikli olarak seçilmesi gereken bir balık. Gırgır palamudu olması şart. Sert torik ve sert palamutlardan ayırıyoruz. Onları dilimliyoruz ve yaklaşık beş parça kıvamında hazırlıyoruz. Daha sonra kanını ve iliklerini alıyoruz. Soğuk suda yaklaşık dört gün bekletiyoruz. Daha sonra tuza yatırıp, iki gün tuzda bekletiyoruz. Çıkarttıktan sonra temiz suda yıkayıp kavanozlara koyuyoruz. Ben satışını yaptığım için içine Ayçiçek yağı, sıvı yağ koyuyorum ama evinde hazırlayıp yemek isteyenler poşetlerini hazırlayıp dolaba koyabilirler.

Palamut olmayınca lakerda fiyatları da çıkıyor. Şu an arada gelen palamutlar 600 gram civarında. Bunun dışında ara ara torikler geliyor. Ben bunları satmıyorum, kendime ayırıp lakerda yapıyorum. Siparişlerim var ve onları hazırlıyorum. Aradıklarında da gönderiyorum. Şuan toriklerin kendisi zaten 1300 lira civarında, en az 300 lirada masrafı oluyor, 500 lira civarında da biz alıyoruz. Toplam 2 bin liraya satışını yapıyoruz. Geçen sene bin 200 liraydı."

