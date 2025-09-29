640 dekarlık alandan bin 900 ton ürün bekliyorlar: Kilosu 12 TL'den satılıyor!

640 dekarlık alandan bin 900 ton ürün bekliyorlar: Kilosu 12 TL'den satılıyor!
Yayınlanma:
Tokat'ta eylül ayının ortasında başlayan patates hasadı devam ediyor

Artova ilçesinde üretim yapan Mustafa Çiftçi, 5 dönümlük alana patates ektiğini, bu yıl yaklaşık 20 ton ürün beklediklerini söyledi.

p1.jpg

Çiftçinin fiyat çıkmazı: Hasat başladı sessizlik sürüyorÇiftçinin fiyat çıkmazı: Hasat başladı sessizlik sürüyor

"BİZİM PATATESLERİMİZ ORGANİKTİR"

Çiftçi, "Dedemizden bu yana 70-80 yıldır patates üretimi yapıyoruz. Ben 30 yıldır bu işi sürdürüyorum. Atadan gelen bir meslek. Bizim patateslerimiz organiktir, gübre kullanmayız." dedi.

p2.jpg

Artova patatesinin lezzetine dikkati çeken Çiftçi, şunları kaydetti:

"Patatesimiz piştiğinde sulanmaz, çok kaliteli olur. Sabit müşterilerimiz var, köylere satıyoruz. Artova'nın patatesi kışa dayanıklı, lezzetli ve pişmesi güzel olduğu için Tokat, Yozgat, Ordu gibi illere de gidiyor. Ayrıca cips fabrikalarına gönderiyoruz. Aile olarak 7-8 kişi çalışıyoruz, hasadı 3-4 günde tamamlıyoruz. Bu yıl iklim sıcak gittiği için dönüme 4 ton hasat bekliyoruz. Patatesin kilosunu 12,5 liraya satıyoruz."

p3.jpg

p4.jpg

Artova ilçesinde 2024 yılında 42 üretici 650 dekarlık alandan yaklaşık bin 950 ton patates hasadı yaptı. 2025 yılında ise 40 üreticinin 640 dekarlık alandan bin 900 ton ürün elde etmesi öngörülüyor.

Kaynak:AA

Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Liverpool'u korkutan hakem Galatasaray maçında: Sedat Kaya nedenini açıkladı
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: 23 ilçe karanlığa gömülecek!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
‘Yeşil Sermaye’ için para toplayan imama 19 yıl sonra ceza
Ekonomi
EA 55 milyar dolara satılıyor! Trump'ın damadı Araplarla ortak oldu
EA 55 milyar dolara satılıyor! Trump'ın damadı Araplarla ortak oldu
Başekonomist açıkladı: Altın ve gümüş rekor kıracak!
Başekonomist açıkladı: Altın ve gümüş rekor kıracak!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!