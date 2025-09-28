Fiyatları hava koşulları ile değişiyor: Kilosu 150 liradan satılıyor!

Fiyatları hava koşulları ile değişiyor: Kilosu 150 liradan satılıyor!
Yayınlanma:
Trabzon’da balıkçı tezgahlarının gözdesi olan hamsi, kilogramı 150 liradan alıcı buluyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında istavritin kilogramı 100, hamsinin 150, tirsinin 200, somon ve alabalığın 250, mezgitin 300, palamudun 400, çipuranın ise 450 liradan satılıyor.

hamsi-1.jpg

Moloz mevkisinde balık satan Mehmet Can Örseloğlu, tezgahlarda en çok hamsi ve istavritin yer aldığını söyledi.

Tüketicilerin hamsiye ilgi gösterdiğini ve fiyatların uygun olduğunu belirten Örseloğlu, "Hamsi sezonu erken başladı ama talep onun üzerine yöneldi. İnşallah devamı gelir, daha irileşir, daha güzel olur. Hem vatandaş hem de bizim açımızdan daha hayırlı bir sezon bekliyoruz. Balık bir nevi borsa gibi, hava ve deniz şartlarına göre paralel olarak inip çıkabiliyor." dedi.

hamsi-5.jpg

"FİYATLAR DÜŞTÜKÇE SATIŞIMIZ DA ÇOĞALIYOR"

Ahmet Çoğalmış da hava şartlarının iyi olmasından dolayı bugün yapılan avın bol olduğunu dile getirerek, "Dün hamsi biraz azdı, fiyatı 250 liraya kadar çıktı. Bugün hava düzeldiği için bol çıktı. 100 ila 150 liraya satılıyor. Vatandaşın tercih ettiği hamsi, mezgit, istavrit ama en çok satılan hamsi. Fiyatlar düştükçe satışımız da çoğalıyor. Allah hayırlı sezonlar yaşamamızı nasip etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak:AA

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Ekonomi
Don üzüm yaktı, fiyat yüksek: Verim %30 azaldı
Don üzüm yaktı, fiyat yüksek: Verim %30 azaldı
Asgari ücrette büyük tehlike! Pazarlık görüşmeleri çöküyor mu? Sendikadan açıklama var
Asgari ücrette büyük tehlike! Pazarlık görüşmeleri çöküyor mu? Sendikadan açıklama var
Akaryakıtta güncel tabela: 28 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları!
Akaryakıtta güncel tabela: 28 Eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları!