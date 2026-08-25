Limak’ın Bodrum gecesinde kimler yoktu ki! Fatih Karahan'dan Ömer Çelik'e kadar hepsi oradaydı

Ege ve Akdeniz'de yerel halkın sık sık talan ile suçladığı Limak Holding, Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi. Limak Filarmoni Orkestrası’nın konserine siyaset ve iş dünyasından önemli isimler izledi. Konser sürerken dışarıda Akbelen protestosu düzenlendi.

Konserin konukları arasında AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Limak Holding Kurucu Başkanlarından Nihat Özdemir ile Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü yer aldı. yer aldı. Geceye ayrıca siyaset, iş, sanat ve medya dünyasından isimlerle Bodrum’daki bürokratlarda katıldı.

Konseri, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik (sol2), Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören (sağ3) ile eşi Revna Demirören (sağ2), Limak Holding Kurucu Başkanlarından Nihat Özdemir'in de (sol3) aralarında bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

BAKAN ŞİMŞEK'İN EŞİ, ÖZDEMİR İLE YAN YANA

Limak Holding Kurucu Başkanlarından Nihat Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören de konsere katıldı. İş dünyasından Nafi Güral, eşi Gülsüm Güral ve kızları Sema Güral Sürmeli ile Club Flipper’ın sahibi Ahmet Bayer de davetliler arasındaydı.

Geceyi izleyenler arasında Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile oyuncu ve senarist Gani Müjde de bulunuyordu. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in eşi Esra Şimşek ise konserin bir bölümünü tiyatronun tarihi merdivenlerinde oturarak izledi.

Ebru Özdemir ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in eşi Esra Şimşek

KARAHAN'IN KIZI SAHNEYE ÇIKTI

Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın 15 yaşındaki kızı Mira Karahan oldu. Altı yaşından beri piyano eğitimi alan Mira, konuk sanatçı olarak sahneye çıktı. Fatih Karahan, kızının piyano çaldığı anları cep telefonuyla kaydetti.

Şef Darko Butorac yönetimindeki Limak Filarmoni Orkestrası’na tenor Murat Karahan ile İngiliz-Karadağlı soprano Tamara Radjenovic eşlik etti.

Limak Şirketler Grubu ve Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, elde edilen gelirin Türkiye’nin Mühendis Kızları programına aktarılacağını açıkladı.

DIŞARIDA PROTESTO DÜZENLENDİ

Bodrum Antik Tiyatro’daki konser sürerken dışarıda protesto düzenlendi. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri, Limak’ın Akbelen’deki faaliyetlerine tepki gösterdi.

Kadınlar, “Vitrinde filarmoni, sahada dozer” ve “Konsere girme, suça ortak olma” yazılı pankartlar taşıdı. Grup ayrıca “Limak’ı aklama, suça ortak olma” ve “Akbelen bizimdir, Akbelen satılık değildir” sloganları attı. Eylemciler ile polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

Grup adına açıklama yapan avukat Burcu Özaydın, protestonun sanata yönelik olmadığını söyledi. Özaydın, sanatın şirket itibarını güçlendirmek amacıyla kullanılmasına karşı çıktıklarını belirterek, Limak’ın toplumsal fayda söylemleri ile Akbelen’deki faaliyetleri arasında çelişki bulunduğunu savundu.

Dernek üyeleri, Esra Işık’a verilen cezaya da tepki gösterdi. Eylemciler, “Bir ormanın yok edilmesini hiçbir senfoni meşrulaştıramaz” sözleriyle protestolarını sürdürdü.