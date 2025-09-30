Herkese 2 milyon lira verilecek tek şart var!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2 milyon liraya kadar destek sağlanacağını açıkladı.

Bakan Kacır'ın açıkladığı desteği almak için tek şart girişimci olmak.

Bakanlık, işini kurmak ya da mevcut işini büyütmek isteyen girişimcilere maddi destekte bulunacak. Hibenin geri ödemesi 36 ay sonra başlayacak.

STRATEJİK SEKTÖRLERE ÖNCELİK

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Kacır, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği" kapsamında başvuruların 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında alınacağını belirtti.

Kacır, imalat, bilişim ve bilimsel araştırma alanında faaliyet gösteren girişimcilerin; personel, yazılım, makine-teçhizat, kalıp ve hizmet alımı gibi giderlerinin destekleneceğini ifade etti. Bu yılın ilk iki döneminde 1127 projeye toplam 1 milyar 620 milyon lira kaynak aktarıldığını da hatırlattı.

GERİ ÖDEMELER 36 AY SONRA BAŞLAYACAK

KOSGEB’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre, programın amacı Türkiye’nin stratejik önceliklerine uygun olarak yeni işletmelerin desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması. Destek ödemelerinin 36 ay sonra başlayacağı vurgulandı.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

“İş Kurma Desteği” için KOSGEB tarafından desteklenen tüm sektörlerdeki işletmeler başvurabilecek. “İş Geliştirme Desteği” ise özellikle telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma, bilgi hizmetleri ve bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetlerinde bulunan işletmelere açık olacak.