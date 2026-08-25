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Halk TV Ekonomi Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti! Fiyatlar arttı

Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti! Fiyatlar arttı

Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti. Benzine 2 lira 74 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litresi 75 lirayı geçti.

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Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti! Fiyatlar arttı

Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt piyasasındaki hareketlilik sürerken, tabelalar bir kez daha değiştirildi.

Peş peşe gelen zam dalgasına motorinin ardından benzin de eklendi.

GECE YARISI POMPAYA YANSIDI

Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti! Fiyatlar arttı - Resim : 1

Daha önce motorin fiyatlarında görülen 2 lira 92 kuruşluk artışın ardından, bu kez benzin grubunda zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam uygulanırken, artış gece yarısı itibarıyla doğrudan pompa fiyatlarına yansıtıldı.

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti! Fiyatlar arttı - Resim : 2

Yapılan son zamların ardından büyükşehirlerde oluşan güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde kaydedildi:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin 74,26 TL

Motorin 82,73 TL

LPG 33,79 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin 74,11 TL

Motorin 82,58 TL,

LPG 33,19 TL

Ankara

Benzin 75,23 TL

Motorin 83,83 TL

LPG 33,89 TL

İzmir

Benzin 75,53 TL

Motorin 84,12 TL

LPG 33,79 TL

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Akaryakıt Benzin Zam
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