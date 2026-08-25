Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti! Fiyatlar arttı
Akaryakıtta tabela gece yarısı değişti. Benzine 2 lira 74 kuruş zam geldi. Zamla birlikte benzinin litresi 75 lirayı geçti.
Brent petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle akaryakıt piyasasındaki hareketlilik sürerken, tabelalar bir kez daha değiştirildi.
Peş peşe gelen zam dalgasına motorinin ardından benzin de eklendi.
GECE YARISI POMPAYA YANSIDI
Daha önce motorin fiyatlarında görülen 2 lira 92 kuruşluk artışın ardından, bu kez benzin grubunda zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına 2 lira 74 kuruş zam uygulanırken, artış gece yarısı itibarıyla doğrudan pompa fiyatlarına yansıtıldı.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Yapılan son zamların ardından büyükşehirlerde oluşan güncel akaryakıt satış fiyatları şu şekilde kaydedildi:
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin 74,26 TL
Motorin 82,73 TL
LPG 33,79 TL
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin 74,11 TL
Motorin 82,58 TL,
LPG 33,19 TL
Ankara
Benzin 75,23 TL
Motorin 83,83 TL
LPG 33,89 TL
İzmir
Benzin 75,53 TL
Motorin 84,12 TL
LPG 33,79 TL